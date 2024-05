Vior inc.

Rapport de gestion - faits saillants trimestriels

Trois et neuf mois terminés le 31 mars 2024

compter du 31 mars 2025, la Société devra payer JAG 25 000 $ non remboursable par trimestre, déductible du dernier paiement de 2 000 000 $ s'il est effectué .

Convention d'option - propriété Blondeau-Guillet :

Le 23 août 2023, la Société a émis 535 714 actions (évaluées à 75 000 $) afin de satisfaire les termes de la convention d'option avec Minière Osisko pour le deuxième anniversaire.

Convention d'option - 9293-0122 Québec inc.

Le 3 février 2021, la Société a signé une convention d'option d'achat avec 9293-0122 Québec inc., pour 9 claims et 2 concessions minières, incluant le site de l'ancienne Mine Belleterre. En date du 29 avril 2024, la Société a complété les paiements requis de 250 000 $ en vertu de la convention d'option d'achat et acquis les 9 claims. Le 29 avril 2024, la Société a signé une convention définitive d'acquisition qui permet à la Société de compléter l'achat des 2 concessions minières en contrepartie d'un paiement en espèces de 1 million $.

Travaux d'exploration

Depuis la consolidation du projet Belleterre, Vior a confirmé un fort potentiel aurifère à la suite de ses récents travaux de terrain suivant : levé géophysique magnétique à haute définition, plusieurs programmes d'exploration de surface et deux modestes programmes de forage de validation préliminaires. Les résultats de ces différents travaux ont été en mesure de démontrer :

une importante empreinte aurifère à haute teneur en surface du camp s'étendant sur 12 km;

la continuité verticale en profondeur de plusieurs structures aurifères à haute teneur; connues avec une déformation plus large et plus intense et une minéralisation aurifère bien distribuée;

la reconnaissance de nouvelles structures aurifères plurikilométriques non reconnues par le passées et ouvrant un fort potentiel pour de nouvelles découvertes dans le camp de Belleterre.

des programmes d'exploration sur le terrain au printemps et à l'été 2023 comprenant une validation du modèle structural et le décapage de 15 indices hautement prioritaires.

En parallèle avec ces travaux d'exploration systématique, une importante stratégie de compilation et de numérisation de l'ensemble des données d'exploration historique a été lancée avec le concours des firmes de service ALS Goldspot Discoveries Ltd., 3DGeo Solution inc. et un autre géologue consultant qui ont apporté respectivement une expertise spécifique en matière de ciblage par intelligence artificielle et de modélisation géologique et structurale. L'objectif était de définir les zones de forage à fort potentiel afin de concevoir prochaine campagne de forage de grande envergure.

partir de l'ensemble du processus de compilation, Vior a finalisé une planification détaillée de +60 000 m de cibles de forage prioritaires.

Vior prévoit initier un programme de forage qui pourrait se dérouler entre la mi-2024 et le début/milieu 2025, les permis sont en cours de traitement au ministère des ressources naturelles du Québec. Le programme débutera avec deux foreuses et pourrait par la suite être étendu avec une troisième foreuse au cours de l'été 2024.

Le programme est subdivisé en deux principales catégories, soit du forage sur des cibles avancées dans l'horizon minéralisé de l'ancienne mine Belleterre et un forage plus régional, visant à tester des zones de déformation majeures aurifères sous-explorées du camp de Belleterre. Les deux programmes sont conçus pour tester les extensions des zones minéralisées et les indices actuellement connus à la surface latéralement et en profondeur.