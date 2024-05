Vior Inc. est une petite société canadienne d'exploration minière. La société est engagée dans l'acquisition et l'exploration de propriétés minières. Le projet aurifère Belleterre de la société est situé à Belleterre, à 95 kilomètres au sud de Rouyn-Noranda, dans la prolifique région de l'Abitibi-Témiscamingue. Le projet Skyfall Nickel est situé au Québec, à environ 150 kilomètres (km) à l'est de Lebel-Sur-Quevillon et à 102 km au sud de Chapais. Le projet de minéraux critiques Belleterre (lithium) est situé à plus de 95 km au sud de Rouyn-Noranda. Le projet Ligneris est situé à plus de 100 km au nord-est de Rouyn-Noranda, au Québec. Le projet Mosseau est situé à environ 70 km à l'ouest du gisement Windfall de Osisko Mining Inc. d'Osisko Mining Inc. Le projet Vezza-Noyard est situé à environ 25 km au sud de Matagami dans le canton de Noyon. La propriété Mirabelli Lithium est située à environ 300 kilomètres au nord de la ville de Matagami, dans la région de la Baie James au Québec. La propriété comprend plus de 49 claims.

Secteur Sociétés minières intégrées