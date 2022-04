Vior : Le Premier Programme De Forage De Vior Confirme La Présence De Veines Aurifères À Haute Teneur Dans Le Corridor Historique De La Mine Belleterre

LE PREMIER PROGRAMME DE FORAGE DE VIOR CONFIRME LA PRÉSENCE DE VEINES AURIFÈRES À HAUTE TENEUR DANS LE CORRIDOR HISTORIQUE DE LA MINE BELLETERRE

Montréal, Canada, le 6 avril 2022 - Vior Inc. (« Vior » ou la « Société »), (TSX-V : VIO, OTC : VIORF et FRANCFORT : VL51) est heureuse d'annoncer les résultats de son programme de forage Phase I (décembre 2021) sur son projet d'or (« Au ») Belleterre (« Belleterre » ou « Projet ») dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue au Québec(Figure 1). L'objectif du programme de la Phase I était de tester la continuité de plusieurs structures aurifères en profondeur afin de mieux définir le cadre structural et géologique du corridor historique de la mine Belleterre, très peu foré sous les 200 mètres ("m") de profondeur verticale. Les forages ont recoupé avec succès la continuité de plusieurs structures filoniennes historiquement minéralisées qui comprennent notamment une intersection de 55,2 grammes par tonne ("g/t") Au sur 0,5 m dans le trou de forage BV21-001. Ces forages ont également mis en évidence d'autres veines et structures aurifères non reconnues précédemment et qui sont plus amplement détaillées plus bas.

La Société est aussi heureuse de confirmer que le programme de forage Phase II de 4 000 m progresse bien (voir le communiqué de presse du 3 mars 2022 ICI). Il comprend une combinaison de cibles de forage de confirmation et d'extension le long de plusieurs structures filoniennes aurifères aux alentours de l'ancienne mine d'or de Belleterre.

Mark Fedosiewich, président et chef de la direction de Vior, a déclaré: « Des cinq trous de forage qui ont été forés dans le programme de Phase I, quatre ont recoupé des intersections aurifères incluant deux zones à haute teneur et trois plus larges intersections à faible teneur. Notre équipe est très encouragée de voir que le système aurifère le long de ce corridor minier montre une grande continuité à plus de 350 mètres des zones minéralisées historiques d'Aubelle (AMZ) et de la veine Conway ainsi que d'observer un épaississement des zones minéralisées en profondeur. Nous sommes très heureux de cette validation par forage du potentiel en profondeur qui représente une étape importante dans le processus de réduction des risques d'exploration à Belleterre. Les données géologiques et structurales obtenues dans ce programme contribueront à orienter les prochaines phases de forage vers des secteurs à plus haute teneur. »

M. Fedosiewich continue, « Nous sommes très encouragés par les progrès de notre programme de forage de phase II en cours actuellement, où nous nous concentrons sur la validation de structures à haute teneur en or entourant l'ancienne mine de Belleterre. Plusieurs veines de quartz à proximité de l'horizon 12W ont été recoupées, une préparation rapide de ces échantillonssera privilégiée pour analyse prioritaire. Nous attendons avec impatience, dans les prochaines semaines et prochains mois, les résultats à venir. »

Faits saillants de la Phase I :

• Interception à haute teneur de 55,2 g/t Au sur 0,5 m (BV 21-001, Figure 2) o 1,58 g/t Au sur 8,0 m (BV21-002, Figure 2, 3 & 4) o 6,37 g/t Au sur 1,0 m dans 0,65 g/t Au sur 18,5 m (BV 21-005, Figure 2 & 3)

• Deux principaux styles de minéralisation ont été reconnus, 1. Basalte fortement schisteux, altéré en chlorite, biotite, carbonate et quartz, localement bréchique et recoupé par des veines de lamprophyre et de quartz (QZ) contenant 3 à 20 % de pyrite (« PY ») - pyrrhotite (« PO ») avec des traces de sphalérite (« SP »), chalchopyrite (« CP ») et ; 2. Veine QZ injectée dans un gabbro chloritisé et minéralisé par des filonnets et nodules de PY (3-5%), CP (3%), SP (1%) et galène (« GN ») (1%)

• Les forages ont validé la continuité aurifère en profondeur de deux des principales structures reconnues le long de l'AMZ et de la veine Conway. Une augmentation de l'épaisseur des enveloppes minéralisées semble s'observer en profondeur (Figure 2 & 3). Ces nouvelles intersections minéralisées demeurent ouvertes dans toutes les directions.

• Identification de plusieurs nouvelles structures minéralisées incluant une zone parallèle située entre Aubelle et Conway qui a retourné de l'or à faible teneur sur 12,5 m incluant 1,16 g/t Au sur 3 m. (Figures 2 et 3)

Ce communiqué comprend les résultats des cinq (5) trous complétés dans le programme de forage de la Phase I qui a totalisé 3 857 m (figure 1 et tableaux 1 et 2). Ces résultats sont très positifs et montrent des évidences d'or à haute teneur allant jusqu'à 55,2 g/t Au sur 0,50 m, ainsi que des intersections plus larges et à plus faible teneur allant de 8,0 à 18,5 m à une profondeur verticale moyenne de 500 m. L'équipe technique de Vior est particulièrement encouragée par les intersections minéralisées plus larges, qui suggère que les structures aurifères pourraient s'épaissir en profondeur. Les gisements d'or orogénique archéen de l'Abitibi peuvent présenter des continuités verticales exceptionnelles, s'étendant en profondeur sur plus de 1 000 m dans de nombreux gisements. Ces récents résultats, validant la continuité du système aurifère en profondeur, dans le district de Belleterre jusqu'à présent encore très sous-exploré par des forages historiques limités entre 100 et 300 m de la surface, dévoilent un potentiel d'exploration nouveau et hautement prospectif.

Figure 1 : Vue en plan montrant le projet Belleterre, la localisation des trous de forage de la Phase I et les principaux résultats d'analyse.

Figure 2 : Coupe isométrique A-A' de la zone minéralisée Aubelle (AMZ) et de la veine Conway montrant l'intersection à haute teneur en or du trou BV 21-001

Figure 3 : Section schématique B-B' montrant les zones Aubelle (AMZ) & Conway

Figure 4 : Photo des carottes de forage montrant la minéralisation et la distribution de l'or dans le trou de forage BV21-002

Tableau 1 : Résultats principaux des intersections de forage de la Phase I

Tableau 2 : Coordonnées des trous de forage de la Phase I

Ajout d'un Aviseur Technique

Vior est heureuse d'annoncer que Chad Peters, P.Geo., B.Sc.en géologie et sciences de la Terre, s'est joint à Vior en tant qu'aviseur technique pour aider les équipes techniques et de gestion de Vior à faire avancer le projet Belleterre. M. Peters possède une vaste expérience de l'exploration et de l'exploitation minière souterraine dans des gisements de type veines orogéniques archéennes, similaires à la géologie de Belleterre. Avant de cofonder Ridgeline Minerals en 2018, M. Peters était un des membres directeurs de l'équipe d'exploration de Premier Gold Mines Ltd., responsable de la découverte de 10+ Moz d'or, dans deux principaux gisements au Canada. Le plus important étant la découverte du dépôt Hardrock de 8+ Moz d'or (maintenant appelé projet