Vior : Optionne La Propriété Aurifere De Minière Osisko À Belleterre Et Finalise La Consolidation Du Camp Minier

75 000 $ au plus tard au deuxième anniversaire de la présente entente ; et

Cette Option est très stratégique pour Vior car elle finalise la consolidation de notre projet aurifère à l'échelle d'un district à Belleterre. Elle nous permet d'initier l'exploration en continuité directe du système aurifère des secteurs d'exploration avancés du projet. Nous sommes très heureux de nous associer à Osisko, un partenaire reconnu pour son excellence opérationnelle et ses succès en exploration, développement de projets et création de valeur globale au Québec. » a déclaré Mark Fedosiewich, président et chef de la direction de Vior.

FRANCFORT : VL51) est heureuse d'annoncer qu'elle a conclu une convention d'option (l'« Option ») avec Minière Osisko inc. (« Osisko ») sur leur propriété aurifère Blondeau-Guillet (la « Propriété ») dans la région de Belleterre en Abitibi-Témiscamingue et située à 95 km au sud de Rouyn-Noranda, Québec. La Propriété est composée de 74 claims couvrants 3 573,65 hectares (35,74 km2) et est directement adjacente au projet d'exploration à l'échelle d'un district de Vior qui totalise maintenant 531 claims couvrant une superficie de 29 129,48 hectares (291,30 km2).

Vior renforce son Équipe technique sur le projet Belleterre :

Vior est également heureuse d'annoncer qu'elle a retenu les services de la firme technique - 3DGeo Solution inc. - sous la direction de Kenneth (Ken) Williamson, MSc, PGeo, pour l'assister, dans une première phase, à la modélisation structurale et à la génération de cibles de forage. Ken est un consultant senior en géologie structurale avec plus de 15 ans d'expérience en exploration et exploitation minière; il est spécialisé dans la modélisation litho-structurale 3D, le ciblage et l'estimation des ressources minérales. « L'expertise et les succès passés de Ken sont bien reconnus en Abitibi et en Amérique du Nord. En collaboration avec l'équipe technique de Vior et à partir données géologiques de terrain historique et nouvellement acquises, Ken va contribuer à développer un modèle structural complet ainsi que la génération de cibles de forage pour notre prochain programme de forage prévu cet automne. » a déclaré Laurent Eustache, vice-président exécutif de Vior.

la suite de cette première phase, 3DGeo Solution inc. se concentrera sur un deuxième mandat afin de créer un modèle géologique 3D des anciennes zones de production du projet Belleterre. « Nous sommes ravis d'initier le travail et d'unir nos forces avec l'équipe technique de Vior sur un projet aussi prometteur que Belleterre. Vior nous a mandatés de concentrer nos travaux de modélisation dans les zones d'exploration les plus avancées du projet, comprenant l'ancienne mine à haute teneur de Belleterre. Cette collaboration permettra de revisiter les données et interprétations historiques du projet à l'aide d'outils modernes et nous sommes très confiants que cela permettra de maximiser le potentiel économique de la propriété » a déclaré Kenneth Williamson, président de 3DGeo Solution Inc.

D'autre part et sous réserve des approbations réglementaires, Vior a retenu les services de Greg Ferron (le « Consultant ») pour fournir des services de relations aux investisseurs. M. Ferron recevra 4 000 $ par mois pendant une période initiale de six mois, ce terme pouvant être prolongé avec consentement mutuel. De plus, conformément à son régime d'options d'achat d'actions, la Société octroie au consultant 150 000 options d'achat d'actions qui ont un prix d'exercice de 0,20 $, peuvent être exercées sur 5 ans et seront acquises 1/4 chaque trimestre.

Personne qualifiée :

Le contenu technique divulgué dans ce communiqué a été révisé et approuvé par Laurent Eustache, Vice-président, exécutif chez Vior et personne qualifiée de la Société aux fins du Règlement 43-101.

À propos de Vior :

Vior est une société d'exploration minière junior basée au Québec dont la stratégie d'entreprise est de générer, explorer et développer des projets de haute qualité dans des territoires miniers reconnus et favorables en Amérique du Nord. Au fil des ans, la direction et l'équipe technique de Vior ont démontré leur capacité à découvrir plusieurs gisements d'or et de nombreux prospects de grande qualité.