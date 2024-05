de Vior inc. et n'ont pas été examinés par les auditeurs

Vior inc.

Notes afférentes aux états financiers consolidés intermédiaires résumés

Trois et neuf mois terminés le 31 mars 2024

(Non audités, en dollars canadiens)

1. INFORMATIONS GÉNÉRALES ET RISQUE DE LIQUIDITÉ

Vior inc. (la « Société ») se spécialise dans l'acquisition et l'exploration de propriétés minérales, et est régie par la Loi sur les sociétés par actions du Québec,. L'adresse du siège social de la Société est le 995, rue Wellington, bureau 240, Montréal (Québec), Canada. Les actions de la Société sont cotées à la Bourse de croissance TSX (la « Bourse ») sous le symbole VIO, sur OTCQB sous le symbole VIORF et sur la Bourse de Francfort sous le symbole VL51.

La Société n'a pas encore déterminé si les propriétés minérales renferment des réserves de minerai pouvant être exploitées économiquement. La récupération du coût des propriétés minérales dépend de la capacité d'exploiter économiquement les réserves de minerai, de l'obtention du financement nécessaire pour poursuivre l'exploration et le développement de ses biens et de la mise en production commerciale ou du produit de la disposition des biens miniers.

Bien que la direction ait pris des mesures pour vérifier le droit de propriété concernant les propriétés minérales dans lesquelles la Société détient une participation conformément aux normes de l'industrie visant la phase courante d'exploration de ces biens, ces procédures ne garantissent pas le titre de propriété à la Société. Le titre de propriété peut être assujetti à des accords antérieurs non reconnus et ne pas être conforme aux exigences en matière de réglementation.

Au 31 mars 2024, la Société a une trésorerie et les équivalents de trésorerie de 16 976 912 $ et un fonds de roulement de 13 466 641 $. La direction est d'avis que la Société dispose de fonds suffisants pour payer ses dépenses générales et administratives courantes, pour engager les dépenses d'exploration et d'évaluation prévues et pour honorer ses passifs, obligations et engagements existants dans les douze mois à venir lorsqu'ils seront exigibles. Pour évaluer si l'hypothèse de continuité d'exploitation est appropriée, la direction tient compte de tous les renseignements disponibles afin de compléter son appréciation.

Pour poursuivre ses programmes d'évaluation et d'exploration sur ses propriétés et ses activités au- delà du 31 mars 2024, la Société devra périodiquement chercher à obtenir du financement sous forme d'émission de nouveaux instruments de capitaux propres, d'exercices d'options d'achat d'actions, et

à rechercher des partenaires pour conclure des ententes d'option sur certaines de ses propriétés minérales, et malgré le fait qu'elle ait réussi dans le passé, il n'y a aucune garantie de réussite pour l'avenir, ni que ces sources de financement ou ces initiatives seront à la portée de la Société ou qu'elles seront disponibles à des conditions acceptables pour la Société. Les présents états financiers consolidés intermédiaires résumés (« États Financiers ») ont été approuvés par le conseil d'administration le 27 mai 2024.

2. BASE D'ÉTABLISSEMENT

Les États Financiers ont été établis conformément aux Normes internationales d'information financière

(les « IFRS ») telles qu'elles sont publiées par le Bureau international des normes comptables (l'« IASB ») et qui sont applicables pour l'établissement des états financiers intermédiaires, notamment la Norme comptable internationale (« IAS ») 34, Information financière intermédiaire. Les États Financiers devraient être lus en parallèle avec les états financiers annuels pour l'exercice terminé le 30 juin 2023, lesquels ont été préparés conformément aux IFRS. Les conventions comptables, les méthodes de calcul et de présentation appliquées dans les présents États Financiers sont conformes aux conventions et aux méthodes utilisées dans l'exercice financier précédent.

