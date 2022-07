VIOR RECOUPE EN FORAGE DES HAUTES TENEURS AURIFÈRES DANS DES VEINES DE QUARTZ ET INFORME SUR SON PROGRAMME D'EXPLORATION D'ÉTÉ À BELLETERRE

Montréal, Canada, 19 juillet 2022 - Vior inc. (« Vior » ou la « Société »), (TSX-V : VIO, OTC :

VIORF et Francfort : VL51) est heureuse d'annoncer les résultats de la phase II de son programme de forage ainsi qu'une mise à jour sur son programme d'exploration de terrain en cours sur son projet aurifère de Belleterre. Le programme de la phase II ciblait des secteurs adjacents à des chantiers miniers historiques près des puits 2 et 3 de l'ancienne mine de Belleterre afin de mieux comprendre les contrôles structuraux de la minéralisation à haute teneur en or (« Au »). La structure de déformation 12W, en continuité direct avec le puit 3, contient les meilleures valeurs de ce programme dans des zones de cisaillement injectées de veines de quartz sur des longueurs de 1,0 à 15,85 mètres (« m »). L'intersection aurifère à plus haute teneur obtenue dans le forage BV22-011 a donné 12,87 grammes par tonne (« g/t ») Au sur 1,35 m, inclue dans une zone plus large de 15,85 m titrant 1,28 g/t Au. Les minéralisations à haute teneur interceptées dans le forage BV22-011 sont associées à des veines de quartz contenant de l'or visible très finement disséminé. Vior a foré 6 trous le long de la zone de déformation 12W et confirme une continuité géologique latérale de la structure sur plus de 500 m. La zone 12W demeure encore ouverte au sud-ouest ainsi qu'en profondeur.

Mark Fedosiewich, président et chef de la direction, a déclaré : « En peu de temps, nous avons transformé notre portefeuille de propriétés d'exploration en acquérant et consolidant le projet aurifère de Belleterre qui couvre une très grande superficie et inclut le secteur d'une des anciennes mines d'or ayant la plus haute teneur au Québec. Belleterre était historiquement connue comme une mine d'or à haute teneur, mais concentrée dans des filons étroits et notre équipe est très encouragée par le style de minéralisation observé en forage qui est contenu dans des cisaillements plus épais, ce qui est commun à plusieurs autres ceintures de roches vertes en Ontario et au Québec. Les phases I et II ont confirmé le potentiel d'extension latérale et en profondeur des veines historiquement exploitées, ainsi que le potentiel de nouvelles découvertes dans d'autres structures aurifères récemment identifiées. Belleterre présente une opportunité exceptionnelle d'exploration et de création de valeur pour nos actionnaires. De nombreux exemples de nouvelles découvertes situées dans des camps aurifères historiques ont été la base du processus de création de valeur de plusieurs sociétés juniors et ce processus est à l'œuvre à Belleterre. »

Les points importants :

1