Vior : Discussion et analyse de gestion - Mars 2021 19/05/2021 | 20:50 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Vior Inc. Rapport de gestion Faits saillants trimestriels Neuf mois terminés le 31 mars 2021 Vior inc. Rapport de gestion - faits saillants trimestriels Neuf mois terminés le 31 mars 2021 Le présent rapport de gestion - faits saillants trimestriels de Vior inc. (« Vior » ou la « Société ») (antérieurement connue sous le nom de Société d'exploration minière Vior inc.) constitue la revue par la direction des facteurs qui ont affecté la performance financière et opérationnelle de la Société pour les neuf mois terminés le 31 mars 2021. Ce rapport de gestion doit être lu de concert avec les états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités de la Société au 31 mars 2021 préparés selon les normes internationales d'information financière (« IFRS »), ainsi qu'avec le rapport de gestion pour l'exercice terminé le 30 juin 2020. À moins d'indication contraire, tous les montants sont en dollars canadiens, la monnaie fonctionnelle de la Société. Davantage d'information sur la Société et ses opérations a été déposée électroniquement sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche (SEDAR) au Canada ( www.sedar.com). Les données techniques contenues dans le rapport de gestion ont été révisées par Laurent Eustache, géologue et personne qualifiée, telle que définie par le Règlement 43-101sur l'information concernant les projets miniers (« Règlement 43-101»). Abréviation Période T1-20 1 juillet 2019 au 30 septembre 2019 T2-20 1 octobre 2019 au 31 décembre 2019 T3-20 1 janvier 2020 au 31 mars 2020 T3-20 AAD 1 juillet 2019 au 31 mars 2020 T4-20 1 avril 2020 au 30 juin 2020 Exercice 20 1 juillet 2019 au 30 juin 2020 T1-21 1 juillet 2020 au 30 septembre 2020 T2-21 1 octobre 2020 au 31 décembre 2020 T3-21 1 janvier 2021 au 31 mars 2021 T3-21 AAD 1 juillet 2020 au 31 mars 2021 T4-21 1 avril 2021 au 30 juin 2021 Exercice 21 1 juillet 2020 au 30 juin 2021 Exercice 22 1 juillet 2021 au 30 juin 2022 1. NATURE DES ACTIVITÉS La Société, régie par la Loi sur les sociétés par actions du Québec, se spécialise dans l'acquisition et dans l'exploration de biens miniers. Les actions de la Société sont cotées à la Bourse de croissance TSX (la « Bourse ») sous le symbole VIO. La Société est engagée dans l'exploration de propriétés minières de qualité dans des régions à fort potentiel et accessibles en utilisant des techniques d'exploration avancées. Sa mission est d'identifier et de générer des projets d'exploration de qualité et de les développer seule ou en partenariat dans le but de bonifier la valeur de ses actifs. La Société détient des propriétés minières au Québec ainsi qu'au Nevada, États-Unis, par l'entremise de sa filiale détenue à 100 %, Vior Gold USA, LLC (« Vior USA »), Elle n'a pas encore déterminé si les biens miniers renferment des réserves de minerai pouvant être exploitées économiquement. La récupération du coût des biens miniers dépend de plusieurs facteurs, dont de la capacité d'exploiter économiquement les réserves de minerai, de l'obtention du financement nécessaire pour poursuivre l'exploration et le développement de ses biens et du produit de la disposition des biens. La Société devra obtenir périodiquement de nouveaux fonds pour poursuivre ses activités, le succès passé à cet égard n'étant pas garant de l'avenir. 2 Vior inc. Rapport de gestion Neuf mois terminés le 31 mars 2021 2. PERFORMANCE GLOBALE 2.1 Belleterre Vior a signé une convention d'option pour l'acquisition à 100 % des titres miniers de l'ancienne mine d'or à haute teneur Belleterre, ainsi que l'ajout d'une position majeure de terrain d'exploration s'étalant sur une longueur de 37 km dans le secteur de Belleterre, à 95 km au sud de Rouyn-Noranda, Québec. Les ententes sont décrites en détail dans la section 3.1 Cette acquisition est une étape importante pour Vior dans l'élaboration de son portefeuille stratégique de projets. Au cours des dernières années, nous avons évalué de nombreuses opportunités d'acquisition basées sur nos critères de sélection, qui sont d'être localisé dans une juridiction favorable à l'exploration minière, de présenter un potentiel minier aurifère élevé et reconnu, d'avoir des infrastructures à proximité et d'être facilement accessible. Ces facteurs permettent de maintenir des coûts raisonnables d'exploration et surtout, augmentent significativement le potentiel de retour sur l'investissement pour nos actionnaires. Ce projet, situé à Belleterre, répond à chacun de nos critères; des ressources aurifères historiques, des indications en forage pour d'autres ressources potentielles, la présence d'infrastructures existantes sur le site, l'accès à un réseau routier et une certaine proximité avec des usines de traitement de minerai aurifère ayant actuellement des disponibilités. L'acquisition du secteur de l'ancienne mine à haute teneur, en plus des nouvelles positions de terrain, assure maintenant à Vior une place prépondérante comme joueur dans la bande volcano- sédimentaire de Belleterre. Le secteur a été sous-exploré depuis les 50 dernières années et n'a jamais fait l'objet d'une consolidation aussi importante par les détenteurs précédents. Nous croyons maintenant que notre position actuelle de terrain nous permettra de travailler avec une vision plus globale et systématique, optimisant ainsi le potentiel pour une nouvelle découverte. De plus, la présence de Minière Osisko inc. (« Osisko ») dans le secteur devrait avoir pour effet de dynamiser les activités d'exploration à Belleterre. Fonds de roulement

Vior a un fonds de roulement de 3 281 915 $ au 31 mars 2021 (897 111 $ au 30 juin 2020) ce qui lui permettra de continuer ses activités pour au moins les douze prochains mois. Placements privés

2.3.1 Placement privé complété le 23 juillet 2020 Le 23 juillet 2020, la Société a complété un placement privé totalisant 13 500 000 unités au prix de 0,10 $ l'unité, pour un produit brut total de 1 350 000 $. Chaque unité comprend une action et un demi-bon de souscription. Chaque bon de souscription entier permet à son détenteur d'acquérir une action au prix de 0,15 $ par action pour une période de 24 mois expirant le 23 juillet 2022. Dans le cadre du placement, la Société a payé des frais d'intermédiation totalisant 28 000 $ à des tierces parties sans lien de dépendance à l'égard de la Société. La participation des initiés (qui sont également des parties liées) totalise 75 200 $. 2.3.2 Placement privé complété le 22 et 30 mars 2020 Le 22 et 30 mars 2021, la Société a complété un placement privé totalisant 12 000 000 unités au prix de 0,20 $ l'unité, pour un produit brut total de 2 400 000 $. En tant qu'investisseur stratégique, Osisko a souscrit pour total de 985 000 $ (880 000 $ le 22 mars 2021 et 105 000 $ le 30 mars 2021). Immédiatement suivant la clôture du 30 mars 2021, Osisko détient environ 6,9 % des actions ordinaires émises et en circulation de la Société (et 9,9 % sur une base partiellement diluée, en présumant l'exercice de tous les bons de souscription détenus par Osisko). 3 Vior inc. Rapport de gestion Neuf mois terminés le 31 mars 2021 Chaque unité comprend une action et un demi-bon de souscription. Chaque bon de souscription entier permet à son détenteur d'acquérir une action au prix de 0,30 $ par action pour une période de 24 mois expirant le 22 et 30 mars 2023 respectivement. Les bons de souscription sont assujettis à une clause d'accélération de l'échéance telle qu'en tout temps après la période de détention minimale de quatre mois plus un jour, advenant que le cours à la fermeture des marchés des actions ordinaires sur la Bourse soit équivalent ou supérieur à 0,30 $ pour les bons de souscription émis le 22 mars 2021 et à 0,45 $ pour les bons émis le 30 mars 2021, pendant 10 jours de séance consécutive. Conformément aux modalités de l'investissement d'Osisko, les parties ont conclu une entente sur les droits de l'investisseur, conférant certains droits à Osisko tant qu'Osisko détiendra un nombre d'actions ordinaires équivalent à au moins 5 % des actions ordinaires émises et en circulation de la Société (sur une base non diluée), notamment : Le droit d'Osisko de participer à tous futurs financements par capitaux propres de la Société de façon à permettre à Osisko de conserver sa participation dans le capital social de la Société à ce moment, sujet à une participation maximale de 19,9 % dans le capital social de la Société.

Un droit de premier refus à l'égard de l'acquisition des projets Skyfall et Ligneris dans les 24 mois suivant la clôture de l'investissement d'Osisko, sujet aux droits préexistants de parties non liées sur ces projets.

À compter du deuxième anniversaire de la date de clôture de l'investissement d'Osisko et par la suite, tant qu'Osisko maintiendra une participation dans le capital social de Vior d'un minimum de 5 %, Osisko aura le droit de désigner un candidat d'Osisko au conseil d'administration de la Société.

De plus, à la suite de la clôture de l'investissement d'Osisko, la Société formera un comité technique consultatif relatif à l'avancement de l'exploration sur les projets Skyfall et Ligneris. Le comité comprendra au moins deux individus nommés par Osisko et son rôle sera exclusivement consultatif. Dans le cadre du placement, la Société a payé des frais d'intermédiation totalisant 11 100 $ à des tierces parties sans lien de dépendance à l'égard de la Société. La participation des initiés (qui sont également des parties liées) totalise 171 000 $. 2.4 Données concernant les actions en circulation Au Au 19 mai 2021 31 mars 2021 Nombre Nombre Actions ordinaires 71 844 267 71 694 267 Bons de souscription 13 975 000 14 125 000 Options d'achat d'actions (« Options ») 4 654 000 4 534 000 90 473 267 90 353 267 4 Vior inc. Rapport de gestion Neuf mois terminés le 31 mars 2021 Les Options en circulation et exerçables sont les suivantes au 19 mai 2021: Nombre d'Options Nombre d'Options en circulation Exerçables Prix de levée Date d'expiration $ 150 000 150 000 0,135 4 janvier 2023 475 000 475 000 0,10 15 mai 2024 150 000 150 000 0,11 7 juillet 2024 1 290 000 430 000 0,13 25 septembre 2025 194 000 64 666 0,17 5 février 2026 120 000 - 0,22 14 avril 2026 100 000 100 000 0,10 20 juin 2027 1 325 000 1 325 000 0,10 10 octobre 2027 850 000 850 000 0,10 30 octobre 2027 4 654 000 3 544 666 Les bons de souscription en circulation sont les suivants au 19 mai 2021: Nombre Prix de levée Date d'expiration $ 23 juillet 2022 6 475 000 0,15 1 500 000 0,12 8 décembre 2022 2 200 000 0,30 22 mars 2023 3 800 000 0,30 30 mars 2023 13 975 000 2.5 Investissement stratégique dans Ridgeline Minerals Corporation La Société a complété une succession d'investissements stratégique dans Ridgeline Minerals Corporation (« Ridgeline »). Ridgeline est une société sans lien de dépendance dont la filiale à part entière basée au Nevada détient l'option d'acquérir une participation de 100 % dans trois projets d'exploration aurifère de type Carlin très prometteur situés dans les districts de calibre mondial de Carlin et Battle Mountain-Eureka au Nevada. Ridgeline augmentera davantage ses chances de découverte en tirant profit de son partenariat stratégique avec Envirotech Drilling LLC afin de réduire sensiblement les coûts de forage directs, s'assurant ainsi que les dollars investis en exploration sont consacrés aux travaux sur le terrain durant les premières phases du cycle d'exploration. Le 17 août 2020, Ridgeline annonçait que ses actions ordinaires commençaient à se négocier à la Bourse sous le symbole « RDG », et ce, suite à la clôture du premier appel public à l'épargne sursouscrit et augmenté à plus de 5 millions de dollars tel qu'annoncé le 13 août 2020. La Société a investi dans Ridgeline un total de 625 850 $ pour 3 642 500 actions (0,172 $ coût moyen). Au 31 mars 2021, le cours à la clôture des actions de Ridgeline est 0,44 $ à la Bourse pour une valeur totale de 1 602 700 $ (1 274 875 $ au 30 juin 2020). La Société a enregistré une variation favorable de la juste valeur de ses actions de 327 825 $ pour le T3-21 AAD (175 500 $ durant le T2-20 AAD). Les informations géologiques qui suivent ont été extraites du rapport de gestion de Ridgeline daté du 31 décembre 2020. 5 Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici. Attachments Original document

Permalink Disclaimer Vior Inc. published this content on 19 May 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 19 May 2021 18:49:02 UTC.

© Publicnow 2021 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur VIOR INC. 29/04 VIOR : Annonce Une Entente De Résiliation Avec Ethos Sur Le Projet Ligneris PU 01/04 VIOR : Complète La Deuxième Clôture D'un Financement Totalisant 2 400 000 $ PU 23/03 VIOR : Clôt L'« Investissement Stratégique » De Minière Osisko Inc. PU 17/03 VIOR : Annonce Un Financement Incluant Un « Investissement Stratégique » De Min.. PU 11/03 VIOR : Confirme La Présence De Nouveaux Terrains Prospectifs Pour L'or En Abiti.. PU 04/02 VIOR : signe une convention pour l'acquisition de l'ancienne mine d'or Belleter.. PU 02/02 VIOR : Consolide Sa Position De Terrain Dans Skyfall, Ceinture D'urban-Barry, A.. PU 29/01 VIOR : fait l'acquisition d'un projet stratégique adjacent à l'ancienne mine Be.. PU