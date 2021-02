Vior : signe une convention pour l'acquisition de l'ancienne mine d'or Belleterre et consolide une position de terrain à l'échelle d'un district, Abitibi-Témiscamingue, Québec 04/02/2021 | 18:37 Envoyer par e-mail :

COMMUNIQUÉ VIOR SIGNE UNE CONVENTION POUR L'ACQUISITION DE L'ANCIENNE MINE D'OR BELLETERRE ET CONSOLIDE UNE POSITION DE TERRAIN À L'ÉCHELLE D'UN DISTRICT, ABITIBI-TÉMISCAMINGUE, QUÉBEC Montréal, Québec, le 4 février 2021 - VIOR INC. (« Vior » ou la « Société ») (TSX-V : VIO, FRANCFORT : VL51) est heureuse d'annoncer la signature d'une convention d'option pour l'acquisition à 100 % des titres miniers de l'ancienne mine d'or à haute teneur Belleterre, ainsi que l'ajout d'une position majeure de terrain d'exploration s'étalant sur une longueur de 37 kilomètres dans le secteur de Belleterre, à 95 kilomètres au sud de Rouyn-Noranda, Québec. La Société a acquis un intérêt de 100 % dans 340 nouveaux claims et a signé une entente d'option pour l'acquisition de 9 claims et des 2 concessions minières hôtes de l'ancienne mine Belleterre, laquelle a produit plus de 750 000 oz d'or @ 10,73 g/t et 95 000 oz d'argent @ 1,37 g/t, entre 1936 et 1959 (source : Sigeom MERN). Cette nouvelle position de terrain s'ajoute à l'acquisition stratégique annoncée par la Société le 28 janvier 2021, totalisant ainsi 394 claims à haut potentiel aurifère dans la bande volcanique de Belleterre, pour une superficie de 21 888 hectares. "L'acquisition du secteur de l'ancienne mine à haute teneur, en plus des nouvelles positions de terrain, assure maintenant à Vior une place prépondérante comme joueur dans la bande volcano- sédimentaire de Belleterre. Le secteur a été sous-exploré depuis les 50 dernières années et n'a jamais fait l'objet d'une consolidation aussi importante par les détenteurs précédents. Nous croyons maintenant que notre position actuelle de terrain nous permettra de travailler avec une vision plus globale et systématique, optimisant ainsi le potentiel pour une nouvelle découverte. De plus, la présence de Minière Osisko inc. dans le secteur devrait avoir pour effet de dynamiser les activités d'exploration à Belleterre" a déclaré Marc L'Heureux, v-p exploration de Vior. Historiquement, sur le projet Belleterre et dans les environs immédiats, l'or était principalement le seul élément de valeur économique à être exploré. Il est généralement associé à des sulfures ou à l'occasion sous forme natif dans les veines et fractures de quartz, ou dans un état de substitution. La plupart des veines qui ont été exploitées ou travaillées dans le secteur sont situées dans un rayon de 5 km de l'ancienne mine Belleterre. Cependant, plusieurs indices et prospects aurifères ont été trouvés dans le secteur avoisinant comme les veines Conway, Paquin, Audrey, Blondeau et le gisement Aubelle. Le gisement aurifère de Belleterre est le seul à avoir été activement exploité. À la fermeture en 1959, la production totale de la mine Belleterre était de 2,18 millions de tonnes métriques à une teneur moyenne de 10,73 g/t Au et 1,37 g/t Ag avec environ 95% du minerai extrait qui provenant de la Veine No. 12. - 2 - L'équipe d'exploration de Vior s'affaire actuellement à la planification de son programme d'exploration sur le projet Belleterre qui devrait débuter au printemps 2021. La Société entrevoit déjà la réalisation de levés systématiques de prospection et d'échantillonnage qui seront supportés par l'élaboration d'un nouveau modèle métallogénique et des cibles géophysiques. Ententes et acquisition de claims Un bloc de 18 claims couvrant 1 021 hectares (identifié en vert moyen sur la figure ci-haut) a été vendu par Ressources Sphinx ltée à la Société pour la somme de 10 000 $ et l'émission de 100 000 actions de la Société. Une redevance de revenus nets d'affinage (« NSR ») de 1 % est octroyée au vendeur et peut être rachetable pour 1M $. Vior a également acquis d'un syndicat de deux prospecteurs indépendants un intérêt de 100% dans un groupe de 21 claims couvrant 1 222 hectares (identifié en partie en bleu pâle sur la figure ci-haut) en contrepartie un paiement de 10 000 $ et l'émission 90 000 actions de la Société. Une redevance NSR de 1 % est octroyée aux vendeurs et peut être rachetable pour 1M $. Vior a acheté d'Exploration Sagidor inc., un groupe de 24 claims totalisant 1 398 hectares (identifié en vert pâle sur la figure ci-haut) en contrepartie d'un paiement de 20 000 $ et de l'émission de 250 000 actions de la Société. Une redevance NSR de 1 % est octroyée au vendeur et peut être rachetable pour 1M $. La Société a acquis d'un autre syndicat de deux prospecteurs indépendants un intérêt de 100 % dans un groupe de 29 claims couvrant 1 689 hectares (identifié en partie en bleu pâle sur la figure ci-haut) pour un paiement de 10 000 $ et l'émission 250 000 actions de la Société. Une redevance NSR de 1 % est octroyée aux vendeurs et peut être rachetable pour 1M $. Vior a acquis des Entreprises Minière Globex inc. un intérêt de 100% dans 6 claims couvrant 349 hectares (identifiés en vert foncé sur la figure ci-haut) en contrepartie de l'émission de 150 000 actions de la Société. Une redevance brute de métaux (« GMR ») de 2 % est octroyée au vendeur dont la moitié peut être rachetable pour 1M $. La Société a signé une convention d'option d'achat avec 9293-0122 Québec inc., qui est la détentrice de 9 claims et de 2 concessions minières, incluant le site de l'ancienne Mine Belleterre. Le vendeur a déposé une demande d'abandon des concessions minières au Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles en conformité avec l'article 122 de la Loi sur les mines, pour la conversion des concessions en claims miniers. La Société peut gagner un intérêt de 100 % dans les 11 titres miniers en s'acquittant de paiements en argent et d'émission d'actions de la Société suivants : Date de paiement Montant 6 novembre 2020 Dépôt complété 10 000 $ À la signature de l'entente d'option Paiement en espèce 120 000 $ 20 mars 2021 Paiement en espèce 120 000 $ - 3 - Transfert des claims en fiducie Paiement en espèce ou émission 600 000 $ d'actions* Transfert des claims en fiducie Paiement en espèce 250 000 $ 12 mois après le cinquième paiement Paiement en espèce ou émission 500 000 $ d'actions* 18 mois après le cinquième paiement Paiement en espèce ou émission 500 000 $ d'actions* Total: 2 100 000 $ La Société déterminera à sa seule discrétion les modalités du paiement, soit au comptant, en actions ou une combinaison des deux. Le prix réputé des actions qui seront émises sera égal au prix moyen pondéré en fonction du volume des 10 derniers jours des actions de Vior à la Bourse de croissance TSX, au moment de l'émission. Toutes les émissions des actions présentées ci-dessus seront sujettes à l'approbation par la Bourse de croissance TSX. La Société a également désigné de son côté, dans le cadre du projet Belleterre, un total 242 claims couvrant une superficie 14 086 hectares qu'elle détient à 100 %. Personne qualifiée Le contenu technique divulgué dans ce communiqué a été révisé et approuvé par M. Marc L'Heureux, géologue et personne qualifiée de la Société aux fins du Règlement 43-101. À propos de Vior Vior est une société d'exploration minière junior basée au Québec dont la stratégie d'entreprise est de générer, explorer et développer des projets de haute qualité dans des territoires miniers reconnus et favorables en Amérique du Nord. Au fil des ans, la direction et l'équipe technique de Vior ont démontré leur capacité à découvrir plusieurs gisements d'or et de nombreux prospects de grande qualité. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : Mark Fedosiewich Marc L'Heureux Président et chef de la direction Vice-président, Exploration Tél. : 613-898-5052 Tél. : 450-646-1790 mfedosiewich@vior.ca mlheureux@vior.ca Site Web : www.vior.ca SEDAR : Vior inc. Énoncés prospectifs Ce communiqué contient des énoncés prospectifs. Tous les énoncés, autres que les faits historiques, qui portent sur les activités, les événements ou les développements que la société croient, présume ou prévoit se produire dans le futur, y compris, sans s'y limiter, le programme d'exploration planifié au projet Belleterre, les résultats d'exploration positifs attendus, le calendrier - 4 - Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici. Attachments Original document

Données financières CAD USD EUR CA 2020 0,26 M 0,20 M 0,17 M Résultat net 2020 0,30 M 0,23 M 0,19 M Tréso. nette 2020 0,92 M 0,71 M 0,60 M PER 2020 19,2x Rendement 2020 - Capitalisation 10,2 M 8,02 M 6,67 M VE / CA 2019 27,6x VE / CA 2020 16,2x Nbr Employés - Flottant - Graphique VIOR INC. Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Mark Fedosiewich President, CEO & Non-Independent Director Claude Saint-Jacques Chairman Ingrid Martin Chief Financial Officer & Secretary Éric Desaulniers Independent Director Charles-Olivier Tarte Independent Director