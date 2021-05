Vipshop Holdings Limited : Un soutien à mettre à profit 28/05/2021 | 08:27 Nicolas Aleksy 28/05/2021 | 08:27 achat En attente

Cours d'entrée : 22.54$ | Objectif : 32.7$ | Stop : 19.1$ | Potentiel : 45.08% La phase de repli observée dernièrement a ramené le titre Vipshop Holdings Limited à proximité du support moyen terme des 21.89 USD. Le timing apparaît intéressant pour revenir à l'achat.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 32.7 $. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d'investissement à court terme.

Points forts La zone actuelle constitue un bon point d'entrée pour les investisseurs intéressés par le dossier dans une optique à moyen / long terme. En effet, le titre évolue à proximité du support des 15.35 USD en données hebdomadaires.

La proximité du support moyen terme des 21.89 USD offre un bon timing pour l'achat du titre.

L'entreprise bénéficie d'une situation financière très solide compte tenu de son niveau de trésorerie nette et de ses marges.

Généralement, la société publie au-dessus du consensus des analystes avec des taux de surprise globalement positifs.

Le titre est valorisé sur 2021 à -0.04 fois son chiffre d'affaires, soit des niveaux de valorisation très intéressants comparativement aux autres sociétés de la cote.

Les prévisions de chiffre d'affaires de la société ont été dernièrement revues à la hausse d'après le consensus des analystes qui couvrent le dossier.

Sur l'année écoulée, les analystes ont régulièrement revu à la hausse leurs estimations de chiffre d'affaires de la société.

Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.

L'écart entre les cours actuels et l'objectif de cours moyen des analystes qui couvrent le dossier est relativement important et suppose un potentiel d'appréciation conséquent. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Commerce en ligne et services d'enchères Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. VIPSHOP HOLDINGS LIMITED -19.82% 15 499 ALIBABA GROUP HOLDING LIMIT.. -8.59% 576 763 MEITUAN -7.74% 214 038 SHOPIFY INC. 9.62% 154 399 PINDUODUO INC. 0.00% 149 969 MERCADOLIBRE, INC. -19.12% 67 550 EBAY INC. 22.27% 40 542 RAKUTEN GROUP, INC. 25.65% 17 944 FARFETCH LIMITED -30.70% 15 663 HENGTEN NETWORKS GROUP LIMI.. 244.91% 10 877 MERCARI, INC. 18.03% 7 763

Données financières CNY USD EUR CA 2021 125 Mrd 19 672 M 16 133 M Résultat net 2021 6 725 M 1 056 M 866 M Tréso. nette 2021 20 282 M 3 185 M 2 612 M PER 2021 14,6x Rendement 2021 - Capitalisation 98 919 M 15 499 M 12 739 M VE / CA 2021 0,63x VE / CA 2022 0,49x Nbr Employés 7 567 Flottant 0,00% Prochain événement sur VIPSHOP HOLDINGS LIMITED 16/08/21 Premier semestre 2021 Publication de résultats (estimation) Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 27 Objectif de cours Moyen 231,85 CNY Dernier Cours de Cloture 143,86 CNY Ecart / Objectif Haut 132% Ecart / Objectif Moyen 61,2% Ecart / Objectif Bas -0,05% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Ya Shen Chairman & Chief Executive Officer Da Wei Cui Chief Financial Officer Tsun-Ming Kao Co-Chief Technology Officer Pengjun Lu Co-Chief Technology Officer Xiao Bo Hong Vice Chairman & Chief Operating Officer