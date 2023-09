VIQ Solutions Inc. est une entreprise canadienne. La société est engagée dans la fourniture de technologies et de services pour la capture de preuves numériques, la récupération et la gestion de contenu. Son logiciel modulaire permet aux clients d'intégrer facilement la plateforme à n'importe quelle étape de la numérisation de leur organisation, depuis la capture de contenu numérique à partir de dispositifs vidéo et audio jusqu'à la collaboration en ligne, la mobilité, l'analyse de données et l'intégration avec des capteurs, la reconnaissance faciale et la reconnaissance vocale. Elle fournit également des services d'enregistrement et de transcription directement à une variété de clients, notamment des médecins, des tribunaux, des assemblées législatives, des salles d'audience, des enquêtes et des clients quasi-judiciaires dans des pays comme le Canada, le Royaume-Uni, les États-Unis et l'Australie. Elle combine une technologie de capture de la voix et de la vidéo basée sur l'intelligence artificielle (IA) qui gère le contenu numérique dans des environnements de sécurité, notamment dans les domaines du droit, de la justice pénale, des assurances, du gouvernement, de la finance d'entreprise et des médias.

Secteur Logiciels