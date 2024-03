VIQ Solutions Inc. est un fournisseur mondial de technologies de capture numérique de la voix et de la vidéo et de services de transcription sécurisés et fondés sur l'intelligence artificielle (IA). Le logiciel modulaire de l'entreprise permet aux clients d'intégrer la plateforme à n'importe quelle étape de la numérisation de leur organisation, depuis la capture de contenu numérique à partir d'appareils vidéo et audio jusqu'à la collaboration en ligne, la mobilité, l'analyse de données et l'intégration avec des capteurs, la reconnaissance faciale, la reconnaissance vocale et les systèmes de gestion de cas ou de dossiers de patients. Elle fournit des services à divers secteurs, tels que les tribunaux, les cabinets d'avocats, les forces de l'ordre, les assurances, les gouvernements, les entreprises et la finance, la radiodiffusion et les sociétés de transcription. Les solutions de la société comprennent CapturePro, CapturePro Mobile, MobileMic Pro, NetScribe, aiAssist, FirstDraft, Carbon, Lexel et AccessPoint. Sa solution CapturePro permet de capturer, de gérer et de partager les dossiers officiels des tribunaux, les interrogatoires de police ou les enquêtes d'assurance.

Secteur Logiciels