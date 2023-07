Vir Biotechnology, Inc. est une société d'immunologie en phase de commercialisation, dont l'objectif est de combiner les connaissances immunologiques avec des technologies permettant de traiter et de prévenir les maladies infectieuses graves. Elle a mis en place quatre plateformes technologiques axées sur les anticorps, les cellules T, l'immunité innée et les petits acides ribonucléiques interférents (siRNA), par le biais du développement interne, de collaborations et d'acquisitions. Le pipeline de la société comprend le sotrovimab et d'autres produits candidats ciblant COVID-19, le virus de l'hépatite B (VHB), le virus de la grippe A et le virus de l'immunodéficience humaine (VIH). Ses produits candidats comprennent le sotrovimab et les VIR-7832, VIR-2218, VIR-3434, VIR-2482, VIR-1111. Elle est engagée dans le développement d'anticorps monoclonaux (mAbs) différenciés ainsi que de vaccins et de petites molécules qui se concentrent sur le traitement et la prévention du syndrome respiratoire aigu sévère coronavirus 2 (SARS-CoV-2). VIR-2218 et VIR-3434, sont destinés au traitement du VHB. Le VIR-2482 est un anticorps monoclonal expérimental neutralisant la grippe A administré par voie IM.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale