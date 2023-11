Vir Biotechnology, Inc. est une société d'immunologie en phase de commercialisation, dont l'objectif est de combiner les connaissances immunologiques et les technologies pour traiter et prévenir les maladies infectieuses graves. Le pipeline de la société comprend le sotrovimab et d'autres produits candidats ciblant le virus de l'hépatite B (VHB), le virus de l'hépatite D (VHD), le virus de la grippe A, le COVID-19 et le virus de l'immunodéficience humaine (VIH). Elle a constitué quatre plateformes technologiques, axées sur les anticorps, les cellules T, l'immunité innée et l'acide ribonucléique interférent de petite taille, par le biais du développement interne, de collaborations et d'acquisitions. La société développe VIR-2218 et VIR-3434 pour la guérison fonctionnelle du VHB. Le VIR-2218, un siRNA ciblant le VHB, fait l'objet de plusieurs essais cliniques de phase II. Le VIR-2218 est également évalué dans le cadre d'autres essais cliniques de phase II avec des collaborateurs. Le VIR-2218 fait l'objet d'un essai de phase II en association avec le BRII-179, un vaccin expérimental à base de cellules T, pour le traitement de l'infection chronique par le VHB.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale