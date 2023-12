Vir Biotechnology, Inc. est une société spécialisée dans l'immunologie, dont l'objectif est de combiner des technologies de pointe pour traiter et prévenir des maladies infectieuses graves et d'autres affections graves. La société a mis au point deux plates-formes technologiques conçues pour stimuler et renforcer le système immunitaire en exploitant les observations critiques des processus immunitaires naturels. Son pipeline de développement clinique comprend des produits candidats ciblant le virus de l'hépatite B (VHB), le virus de l'hépatite delta (VHD) et le virus de l'immunodéficience humaine (VIH). La société a également plusieurs candidats précliniques dans son pipeline, notamment ceux ciblant la grippe A et B, COVID-19, le virus respiratoire syncytial et le métapneumovirus humain (RSV et MPV), et le papillomavirus humain (HPV). Son pipeline comprend VIR-2218, VIR-3434, VIR-1388, VIR-7229, VIR-2482, VIR-2981, VIR-8190 et VIR-1949. Le VIR-2218 est un siRNA expérimental ciblant le VHB. Le VIR-1388 est un vaccin expérimental contre les cellules T du VIH basé sur le cytomégalovirus humain (HCMV).

Secteur Recherche biotechnologique et médicale