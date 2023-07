VIRACTA THERAPEUTICS, INC. : HC Wainwright favorable sur le dossier

Viracta Therapeutics, Inc, anciennement Sunesis Pharmaceuticals, Inc, est une société d'oncologie de précision. La société se concentre sur le développement de nouveaux médicaments ciblant les tumeurs malignes associées à des virus. La société mène des essais cliniques pour son produit candidat combiné comme thérapie pour le traitement du lymphome récurrent/réfractaire positif au virus Epstein-Barr. La société mène trois essais cliniques pour son principal produit candidat, Nana-val, dans les lymphomes EBV+ et les tumeurs solides, y compris un essai d'enregistrement de phase II de Nana-val dans les lymphomes EBV+. Son principal produit candidat est une combinaison entièrement orale de nanatinostat. Son pipeline de développement comprend également le vecabrutinib, un inhibiteur non covalent de l'ITK/BTK en phase clinique, et le VRx-510, un inhibiteur de PDK-1 en phase préclinique. Sa nouvelle approche de létalité synthétique cible le génome de l'EBV pour permettre la destruction des cellules tumorales en induisant l'expression de certains gènes de kinase virale qui, à leur tour, activent un médicament antiviral.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale