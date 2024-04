Virat Industries Limited est une société basée en Inde, qui exerce des activités dans le domaine des chaussettes. Elle fabrique des chaussettes destinées à l'exportation, principalement vers les marchés européens. Elle fabrique des chaussettes en coton pour hommes, femmes et enfants sur des machines à tricoter électroniques informatisées de Lonati et Matec (Italie) et de KTM (Corée). Ses chaussettes sont fabriquées en coton, coton/viscose, laine, acrylique, laine/cachemire, laine/soie, coton/soie. Les machines à double cylindre de la société produisent des chaussettes en côtes simples, en côtes maillées, en mailles maillées et en jacquard. Elle est spécialisée dans les chaussettes 100 % coton, coton nylon lycra, link link et casual 96N en côtes, link et jacquard. Ses machines à double cylindre sont disponibles en six, 14 et 15 épaisseurs. Ses machines monocylindriques produisent du jacquard, de l'uni, du filet, du motif et de la broderie. 18 machines sont capables de produire des chaussettes de football et de sport. Des chaussettes à mailles et des chaussettes tricolores à élastique sont également disponibles.

Secteur Habillement et accessoires