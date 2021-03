Virbac : Bon timing en données hebdomadaires 25/03/2021 | 08:38 achat sur repli Opération conditionnée invalidée

Cours d'entrée : 202.5€ | Objectif : 235€ | Stop : 190€ | Seuil d'invalidation : 215€ | Potentiel : 16.05% Techniquement le timing apparaît pertinent dans une optique à moyen terme pour se positionner sur le titre Virbac. La zone support des 202.5 EUR limite en effet le risque de baisse et devrait permettre au titre de renouer avec une dynamique haussière.

On pourra se positionner à l'achat idéalement vers 202.5 € pour viser les 235 €. Points forts Le titre évolue à proximité de son support long terme en données hebdomadaires, situé à 202.5 EUR, offrant ainsi un bon timing d'intervention.

L'entreprise bénéficie d'une situation financière très solide compte tenu de son niveau de trésorerie nette et de ses marges.

Le titre suit une tendance de fond positive sur le long terme au-dessus du niveau support des 202.5 EUR.

Points faibles Historiquement, le groupe a souvent publié en-dessous des attentes du consensus.

La société se négocie sur des multiples de résultat élevés : 30.09 fois son bénéfice net par action estimé pour l'exercice en cours.

Au cours des 7 derniers jours, les analystes ont révisé à la baisse leurs attentes en termes de bénéfice net par action.

