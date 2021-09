Virbac : Oddo relève son objectif de cours

Oddo maintient sa note de ' surperformance ' sur le titre Virbac, avec un objectif de cours relevé à 400 euros, contre 362 euros précédemment.



L'analyste met en avant le dynamisme du marché de la santé animale (+13% au 1er semestre), l'important pipeline de Virbac - avec près de 25 projets dont certains ' à fort potentiel ', ou encore la recherche active de la société en matière de M&A.



Oddo rapporte que le directeur général a aussi présenté les lignes d'un Plan stratégique à l'horizon 2030, évoquant un objectif de marge opérationnelle à 20% entre 2025 et 2030.



Selon l'analyste, une croissance organique de 6% par an permettrait d'atteindre cet objectif dès 2025, tandis qu'avec une croissance organique de 4% par an, l'objectif des 20% serait plutôt atteint en 2030.



Oddo salue finalement un marché ' tonique ' ainsi que ' les nombreuses initiatives en cours ' et se réjouit de la visibilité donnée par le management de Virbac.





