PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le titre Virbac évolue peu lundi, alors que la démission inattendue du directeur général du laboratoire vétérinaire éclipse en partie la révision à la hausse des objectifs financiers du groupe pour 2024.

Vers 11h30, le titre Virbac gagnait 0,4%, à 362,50 euros.

Virbac a annoncé lundi la démission de Sébastien Huron de son poste de directeur général exécutif. Le dirigeant quittera ses fonctions d'ici au 30 septembre 2024 pour faire une pause dans sa vie professionnelle, a indiqué Virbac dans un communiqué.

Le conseil d'administration de Virbac a décidé de nommer Habib Ramdani, actuellement directeur général délégué et directeur financier du groupe, en tant que directeur général exécutif par intérim, le temps pour le comité des nominations et rémunérations de recruter le prochain directeur général.

"Appuyé par le conseil d'administration, Habib pourra compter sur le soutien le plus total du comité de direction Groupe pour exécuter la feuille de route de notre projet Virbac 2030", a ajouté le laboratoire vétérinaire.

"Le départ de Sébastien Huron constitue une mauvaise nouvelle pour le marché alors que le groupe a beaucoup de projets sur le feu, notamment des opérations de croissance externe", commente un analyste parisien. "En un peu plus de dix ans, Sébastien Huron a relevé de la plus belle des manières un groupe qui était alors empêtré dans les difficultés après une acquisition mal gérée aux Etats-Unis", ajoute-t-il.

"Le marché n'aimant pas les surprises, le départ inattendu de Sebastien Huron, bien qu'il relève d'une volonté personnelle et que ce dernier manifeste son attachement au groupe, a été interprété comme une possible remise en question de la feuille de route 2030", observe Sarah Thirion, analyste chez TP ICAP Midcap.

Pour autant, "cette dernière ayant été décidée par le comité de direction et validée par le conseil d'administration ne devrait pas être remise en cause et son exécution sera matérialisée par les équipes managériales", complète Sarah Thirion.

Dynamique très positive

L'annonce de ce départ survient alors que Virbac a relevé ses objectifs financiers pour 2024, à la faveur de la dynamique très positive de ses ventes observée au premier semestre. Le groupe prévoit en effet pour la période de janvier à juin une croissance de son chiffre d'affaires d'environ 16% à taux de change constants et d'environ 11% à taux de change et périmètre constants.

Pour l'ensemble de l'exercice en cours, Virbac vise désormais une croissance de son chiffre d'affaires comprise entre 12,5% et 14,5% à taux de change constants, correspondant à une croissance comprise entre 7% et 9% à taux de change et périmètre constants.

Le ratio de "résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d'acquisitions" (Ebit ajusté) sur chiffre d'affaires devrait ressortir autour de 16% en 2024 à taux de change et périmètre constants. A périmètre réel, les acquisitions de l'entreprise japonaise Sasaeah et du groupe indien Globion devraient avoir un effet légèrement positif sur la marge, a précisé le laboratoire.

Pour 2024, Virbac tablait auparavant sur une croissance du chiffre d'affaires comprise entre 4% et 6% à taux de change et périmètre constants et sur une marge d'Ebit ajusté autour de 15%.

