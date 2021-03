VIRBAC : a vu ses bénéfices 2020 s'envoler

Virbac a publié un résultat net part du groupe de 137,5 millions d'euros en 2020, contre 51,5 millions d'euros l'année précédente, soit un bond de 166,7% sur un an. Ceci s'explique principalement par la cession de Sentinel (représentant un produit net de 66,5 millions d'euros), ainsi que la bonne performance opérationnelle. Le résultat opérationnel a en effet grimpé de 89,5% à 185,7 millions d'euros. Le chiffre d'affaires s'est quant à lui établi à 934,2 millions d'euros, en baisse de 0,4% en données publiée, mais ressort en hausse de 5,7% à taux de change et périmètre constants.



Les contributions à taux constants sont positives sur l'ensemble de l'activité, à l'exception des Etats-Unis fortement impactés par la crise de la Covid-19 et en léger retrait hors Sentinel, ainsi qu'à l'impact des ruptures de vaccins chiens et chats qui ont généré une perte d'activité importante sur l'année.



À noter que, l'activité animaux de compagnie évolue globalement de +0,4% à taux constants et +5,5% hors Sentinel (-1,6% à taux de change et périmètre réels), essentiellement tirée par la croissance à deux chiffres des gammes petfood, spécialités, dermatologie et hygiène qui compensent la baisse des gammes vaccins (en rupture), antibiotiques et dentaire.



Le segment des animaux de production affiche également une très belle croissance de +6,6% à taux constants (+0,4% à taux de change et périmètre réels), principalement porté par le secteur des ruminants; tandis que le secteur de l'aquaculture, qui a très fortement souffert des conséquences de la Covid-19, est en retrait en comparaison à la même période de 2019.



Sur le plan financier, l'endettement net du spécialiste de la santé animale se situe à -63,4 millions d'euros, en baisse de 431,8 millions d'euros par rapport au 31 décembre 2019 à taux réels. Cette trésorerie nette positive bénéficie notamment de l'impact de la cession de Sentinel (363,3 millions d'euros).



Virbac anticipe, en 2021, une croissance du chiffre d'affaires à taux et périmètre constants comprise entre 3% et 5% (soit entre 0% et 2% à taux constants et périmètre réel), ainsi qu'un ratio de "résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d'acquisitions" sur "chiffre d'affaires" qui devrait se situer entre 10% et 12% à taux de change constants (contre 14,4% en 2020).



Par ailleurs, il sera proposé à la prochaine assemblée générale des actionnaires la distribution d'un dividende net de 0,75 euro par action au titre de l'exercice 2020.