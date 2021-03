VIRBAC : exercice 2020 solide mais prévisions prudentes

Virbac perd plus de 4% à 225 euros, la publication de résultats annuels supérieurs aux attentes et de prévisions prudentes a encouragé certains investisseurs à prendre une partie de leurs bénéfices sur un titre qui affiche un gain de 25% en six mois. Le laboratoire vétérinaire français a réalisé en 2020 un résultat net part du groupe de 137,5 millions d'euros en 2020, contre 51,5 millions d'euros l'année précédente, soit un bond de 166,7% sur un an.



Ceci s'explique principalement par la cession de Sentinel (représentant un produit net de 66,5 millions d'euros), ainsi que la bonne performance opérationnelle. Le résultat opérationnel a en effet grimpé de 89,5% à 185,7 millions d'euros. Le chiffre d'affaires s'est quant à lui établi à 934,2 millions d'euros, en baisse de 0,4% en données publiée, mais ressort en hausse de 5,7% à taux de change et périmètre constants.



Sur le plan financier, l'endettement net du spécialiste de la santé animale se situe à -63,4 millions d'euros, en baisse de 431,8 millions d'euros par rapport au 31 décembre 2019 à taux réels. Cette trésorerie nette positive bénéficie notamment de l'impact de la cession de Sentinel (363,3 millions d'euros).



Virbac anticipe, en 2021, une croissance du chiffre d'affaires à taux et périmètre constants comprise entre 3% et 5% (soit entre 0% et 2% à taux constants et périmètre réel), ainsi qu'un ratio de "résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d'acquisitions" sur "chiffre d'affaires" qui devrait se situer entre 10% et 12% à taux de change constants (contre 14,4% en 2020).



Par ailleurs, il sera proposé à la prochaine assemblée générale des actionnaires la distribution d'un dividende net de 0,75 euro par action au titre de l'exercice 2020.



Jefferies a confirmé sa recommandation d'Achat et son objectif de cours de 260 euros sur Virbac. Le groupe avait déjà dévoilé son chiffre d'affaires annuel mais la marge sur Ebitda de 14,4% est ressortie supérieure à la prévision de la société (13,8%) et au consensus (13%).



Le bénéfice net a dépassé de 3% le consensus à 78,3 millions d'euros. Le marché tablait sur 75,8 millions et Jefferies sur 78,6 millions. Virbac a maintenu ses objectifs 2021 qui restent inférieurs au consensus comme aux attentes du broker alors que les perspectives de son marché semblent prometteuses, estime l'analyste.