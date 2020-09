VIRBAC : plus forte hausse du SBF 120 à la clôture du jeudi 17 septembre 2020

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

VIRBAC (+8,7% à 200 euros)Virbac bondit après la publication de résultats semestriels très solides et la révision à la hausse de sa prévision de chiffre d'affaires annuel. Les amoureux des animaux de compagnie peuvent souffler. La crise de la Covid et le confinement n'ont pas affecté nos amis les bêtes qui ont été traités et soignés comme à l'habitude. Pour preuve, le bénéfice net, part du groupe, du laboratoire vétérinaire français a bondi sur les six premiers mois de 79% à 47,2 millions d'euros.