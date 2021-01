VIRBAC : vise une croissance interne située entre 3% et 5% en 2021

Le chiffre d’affaires de Virbac ressort à 934,2 millions d'euros sur l'ensemble de l'année 2020, contre 938,3 millions sur la même période en 2019, soit une hausse de 1,8% hors Sentinel, la marque ayant été cédée en juillet dernier. Il a reculé de 0,4% à taux de change et périmètre réels. Le spécialiste de la santé animale ajoute que l’Europe et la zone Asie-Pacifique ont tiré la croissance annuelle, avec une progression respective de 5,8% et 2,7%, bien que le Royaume-Uni ait été plus affecté par la crise sanitaire.



L'activité animaux de compagnie a crû de 0,4% (+5,5% hors Sentinel), essentiellement tirée par la croissance à deux chiffres des gammes petfood, spécialités, dermatologie et hygiène qui compensent la baisse des gammes vaccins, antibiotiques et dentaire.



Virbac anticipe, en 2021, une croissance du chiffre d'affaires à taux de change et périmètre constants comprise entre 3% et 5% (soit entre 0% et 2% à taux constants et périmètre réel), ainsi qu'un ratio de "résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d'acquisitions" sur "chiffre d'affaires" qui devrait se situer entre 10% et 12% à taux de change constants. Ce dernier est attendu autour de 14% en 2020.



La cession de Sentinel pour un montant de 410 millions de dollars génère une situation de trésorerie nette positive, mais devrait se traduire par une diminution d'environ 55 millions de dollars du chiffre d'affaires et d'environ 3 points du ratio d'Ebita sur chiffre d'affaires sur une base pro forma en année pleine



Enfin, son niveau de Capex pourrait avoisiner 60 millions euros par an sur les deux prochains exercices.