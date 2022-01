Virbac : A suivre aujourd'hui

Virbac a levé le voile sur son chiffre d'affaires annuel 2021: celui-ci ressort à 1,06 milliard d'euros, contre 934,2 millions un an plus tôt, soit une hausse globale de 17,4% hors Sentinel (+13,9% à périmètre réel) par rapport à 2020. Hors impact défavorable des taux de change, le chiffre d’affaires est en progression de 18,4% hors Sentinel (+14,9% à périmètre réel). Toutes les zones sont annoncées en croissance organique à deux chiffres sur l’année, reflet de la dynamique du secteur et d’une très belle exécution du plan stratégique, se félicite le spécialiste de la santé animale.



En Europe, le chiffre d'affaires progresse de +16,3% à taux réels (+16,1% à taux constants). Tous les pays de la zone à l'exception du Portugal affichent une croissance annuelle à deux chiffres. Les principaux pays contributeurs à cette performance sont la France, les activités Export de la zone, le Royaume-Uni, l'Allemagne, le Benelux, l'Italie et l'Espagne portés par le fort dynamisme des gammes pour les animaux de compagnie (notamment les gammes de spécialités, le petfood et le rebond des vaccins).



En Asie-Pacifique, l'évolution à taux réels a été de +14,9% (+14,7% à taux de change constants), l'Inde ayant tiré la croissance de la zone et représentant environ la moitié de celle-ci. Aux États-Unis, l'activité hors Sentinel a progressé de 34,6% (+41,2% à taux de change constants), et l'activité en Amérique latine hors Chili s'est améliorée de 20,7% à taux réels.



Au seul quatrième trimestre 2021, le chiffre d'affaires de Virbac s'est élevé à 246,4 millions d'euros, en hausse de 11,8% par rapport à la même période de 2020. À parités constantes, la croissance est ressortie à 10,1% principalement tirée par la remarquable performance de l'Europe, de l'Amérique latine, qui a bénéficié notamment du rebond du Chili sur le trimestre, et des États-Unis.



En 2022, le groupe anticipe une croissance de son chiffre d'affaires à taux et périmètre constants comprise entre 5% et 8%. Le ratio de "résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d'acquisitions" sur "chiffre d'affaires" devrait quant à lui se consolider autour de 15% à taux de change constants.