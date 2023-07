Chiffre d'affaires consolidé trimestriel

Notre chiffre d'affaires du deuxième trimestre s'élève à 295,2 millions €, en progression de +1,9% à taux de change constants par rapport à la même période de 2022. La bonne dynamique des zones Europe (+7,0%) et Asie-Pacifique (+4,5%) compensent pleinement la contre-performance de la zone Amérique latine (-11%) pénalisée essentiellement par le Chili. En Europe, notre croissance du trimestre est notamment portée par la France où l'activité rebondit fortement (+21,6%) après un premier trimestre en décroissance. Dans une moindre mesure, la croissance de la zone est également portée par le Royaume-Uni, l'Europe du Sud et bénéficie de l'impact de l'acquisition de notre distributeur en République tchèque (environ 1 million €). En Asie-Pacifique, l'ensemble des sous-zones progressent à l'exclusion de l'Inde et de la Chine dont les performances demeurent stables en comparaison avec 2022. Enfin, l'activité de notre filiale en Amérique du Nord est en légère progression à +0,4%. À noter que le trimestre a été marqué par des limitations de capacité de production de vaccins chiens et chats temporaires et plus importantes qu'attendues ainsi que par les conséquences de la cyberattaque du mois de juin 2023.



Chiffre d'affaires consolidé cumulé à fin juin

Sur le premier semestre, notre chiffre d'affaires s'établit à 609,9 millions € contre 616,4 millions € en 2022, soit une évolution globale de -1,0%. Hors effets de change, le chiffre d'affaires reste stable à +0,2%, favorablement impacté par les augmentations de prix (effet estimé autour de +5%) qui compensent la baisse des volumes déjà constatée au premier trimestre.

Selon les zones géographiques, les dynamiques sont contrastées avec tout d'abord l'Europe où l'activité progresse de +2,8% à taux de change constants, principalement grâce à la contribution de la France et des pays de la zone Europe du Sud et malgré des ventes de vaccins chiens et chats en retrait. En Asie-Pacifique (+1,9% à taux constants), nos produits à destination des animaux d'élevage continuent d'alimenter notre croissance en Australie et en Nouvelle-Zélande alors que notre activité en Inde demeure relativement stable par rapport à 2022. Les ventes en Chine sont en retrait, pénalisées par la faiblesse des ventes sur le premier trimestre. La zone Amérique latine apparaît en régression (-6,8% à taux constants), pénalisée par le recul d'activité notable de notre filiale au Chili (-32% à taux constants) en particulier sur les gammes antibiotiques et antiparasitaires. Hors Chili et à taux constants, l'évolution de l'activité est positive à +3,5%, soutenue par le Mexique, le Brésil ainsi que les pays d'Amérique Centrale et malgré le retrait des ventes de vaccins chiens et chats. Enfin, l'activité de notre filiale en Amérique du Nord est en légère régression sur la période principalement expliquée par un effet de base et un déstockage de la distribution sur le premier semestre 2023.



Sur le plan des espèces, l'activité animaux de compagnie est en très légère décroissance autour de -1% à taux constants, la bonne dynamique de la gamme petfood compensant nos difficultés temporaires sur la gamme immunologie pour chiens et chats. Le segment des animaux d'élevage reste stable autour de 0%, principalement porté par le secteur des ruminants qui compense le retrait sur le segment de l'aquaculture.

Perspectives 2023

En ligne avec notre communiqué du 3 juillet 2023, nous confirmons nos prévisions révisées avec une croissance du chiffre d'affaires à taux et périmètre constants attendue dans une fourchette comprise entre 0% et 4% et un ratio d'Ebit ajusté3 qui devrait se consolider entre 12% et 13% à taux de change constants.

3"résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d'acquisitions» sur «chiffre d'affaires»



RETOUR