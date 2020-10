Virbac : Chiffre d'affaires consolidé du troisième trimestre 2020

Chiffre d'affaires consolidé du troisième trimestre 2020

Croissance du chiffre d'affaires de +6,8% à taux de change et périmètre constants à fin septembre 2020 (+5,6% à taux constants) grâce à une solide performance au troisième trimestre





Le chiffre d'affaires consolidé trimestriel

Le chiffre d'affaires au troisième trimestre s'est élevé à 235,6 M€, en croissance de +0,9% par rapport à la même période de 2019. À parités constantes, le trimestre affiche une solide performance à +6,8% (+11,1% hors Sentinel), la forte dépréciation de certaines devises notamment le réal brésilien, le peso mexicain, le rand sud-africain et la roupie, ayant fortement pesé sur la performance du trimestre.

Hors impact de la cession de Sentinel aux États-Unis, toutes les zones sont en croissance en comparaison de la même période en 2019. Les zones Asie-Pacifique et l'Europe tirent la croissance grâce aux excellentes performances de l'Inde et de la Chine qui affichent de robustes croissances à deux chiffres sur la période, de la France, du Benelux, de l'Espagne, et de l'Italie qui résorbe ainsi une partie du retard constaté au premier semestre. Les États-Unis affichent une progression à deux chiffre hors Sentinel grâce notamment à la contribution des produits de la gamme spécialités. L'Amérique latine affiche une progression sur le trimestre essentiellement tirée par le Mexique et le Brésil, tandis que le Chili est en retrait. Sur le plan des espèces, le segment des animaux de production a connu une croissance à deux chiffres, portée par notamment l'activité des ruminants et le secteur industriel (porcs-volailles). Le segment des animaux de compagnie est également en forte progression, et ce malgré des ventes de vaccins en retrait suite à des ruptures d'approvisionnement liées à l'arrêt de notre site de production mondial de vaccins chiens et chats situé à Carros, France.

Le chiffre d'affaires consolidé cumulé à fin septembre

Sur l'ensemble du premier semestre le chiffre d'affaires ressort à 713,9 millions € contre 697,3 millions € sur la même période en 2019, soit une évolution globale de +2,4% (+3,3% hors Sentinel). Hors impact défavorable des taux de change, le chiffre d'affaires est en progression de +5,6% (+6,8% hors Sentinel).

La très bonne performance du troisième trimestre vient conforter la croissance constatée au premier semestre, reflet de la résilience du secteur, et de la constante mobilisation des équipes Virbac, qui nous permettent d'afficher des croissances sur toutes les zones (hors impact de la cession de Sentinel), et ce en dépit des ruptures vaccins. L'Europe et la zone Asie-Pacifique tirent la croissance à fin septembre à respectivement +5,7% (+5,6% à taux constants) et +4,0% (+7,8% à taux constants), avec cependant des pays plus affectés par la crise sanitaire (Royaume-Uni et Italie). La zone Amérique latine progresse de -1,8% (+9,3% à taux constants), portée par le dynamisme du Brésil et du Mexique sur la période. Enfin, les Ėtats-Unis affichent une évolution de -2,1% (-2,6% à taux constants et +4,5% hors Sentinel), grâce notamment aux ventes des gammes dermatologie et nutraceutiques qui compensent le retrait des gammes dentaire et antibiotique.

Sur le plan des espèces, l'activité animaux de compagnie progresse globalement de +2,2% à taux réels (+3,6% à taux constants et +6,1% hors Sentinel), essentiellement tirée par la croissance des gammes spécialités, petfood, dermatologie et hygiène qui compensent le retrait des gammes vaccins et antibiotiques. Le segment des animaux de production affiche également une très belle croissance de +2,5% (+8,2% à taux constants), porté par le secteur des ruminants (+11,2% à taux constants) et le secteur de l'élevage industriel (+3,0% à taux constants); tandis que le secteur de l'aquaculture est en léger retrait (-0,3% à taux constants) en comparaison à la même période de 2019



Perspectives

Le secteur de la santé animale a démontré une forte résilience ces derniers mois, ce qui a contribué à limiter l'impact à fin septembre sur notre activité, et nous amène à relever notre perspective annuelle. Nous anticipons à présent un chiffre d'affaires qui pourrait se situer dans une fourchette comprise entre 0% et 3% sur l'année 2020 à périmètre réel (post cession de Sentinel) et à taux constants. Par ailleurs, nous anticipons un impact défavorable des changes sur le chiffre d'affaires d'environ 30 millions € lié à la forte dépréciation des devises de la zone Amérique latine et Asie-Pacifique. Le ratio de «résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d'acquisitions» sur «chiffre d'affaires» devrait, quant à lui, bénéficier de l'impact favorable de l'activité mentionné plus haut ainsi que de l'impact non récurrent lié à la forte diminution des dépenses, et se situer dans une fourchette comprise entre 13% et 15% sur l'année 2020 à périmètre réel et à taux constants.

À noter que la cession des marques Sentinel intervenue début juillet, pour lesquelles nous continuerons à fabriquer la présentation Sentinel Spectrum sur notre site américain de Bridgeton, devrait se traduire par une diminution d'environ 55 millions US$ du chiffre d'affaires et d'environ 3 points du ratio d'Ebita2 sur chiffre d'affaires sur une base pro forma en année pleine. Sur l'année 2020, l'impact sur le ratio d'Ebita sur chiffre d'affaires devrait se limiter à environ 1 point, compte tenu du bon niveau de vente de Sentinel, qui a représenté un chiffre d'affaires de 39 millions US$ au premier semestre.

Sur le plan financier, la cession de Sentinel pour un montant de 410 millions US$, génère un endettement net négatif. Les lignes tirées en dollars américains ont été remboursées, et la majeure partie de nos financements, à maturité 2022 pour l'essentiel, ont été conservés pour couvrir d'éventuels besoins en fonds de roulement, des opérations de croissance externe ou d'autres projets.





2EBITA: Current operating profit before depreciations of assets arising from acquisitions

GO BACK