Virbac : Information financière trimestrielle_Sept 2020.pdf

L'évolution à taux de change et périmètre constants correspond à la croissance organique des ventes hors variation des taux de changes en calculant l'indicateur de l'exercice considéré et celui de l'exercice précédent sur la base de taux de change identiques (le taux de change utilisé est celui de l'exercice précédent), et hors variation de périmètre en calculant l'indicateur de l'exercice considéré sur la base du périmètre de consolidation de l'exercice précédent, et en excluant les ventes de Sentinel sur les deux exercices considérés.

Hors impact de la cession de Sentinel aux États-Unis, toutes les zones sont en croissance en comparaison de la même période en 2019. Les zones Asie-Pacifique et l'Europe tirent la croissance grâce aux excellentes performances de l'Inde et de la Chine qui affichent de robustes croissances à deux chiffres sur la période, de la France, du Benelux, de l'Espagne, et de l'Italie qui résorbe ainsi une partie du retard constaté au premier semestre. Les États-Unis affichent une progression à deux chiffre hors Sentinel grâce notamment à la contribution des produits de la gamme spécialités. L'Amérique latine affiche une progression sur le trimestre essentiellement tirée par le Mexique et le Brésil, tandis que le Chili est en retrait.

Le 1er juillet 2020, Virbac a vendu pour un montant de 400 millions US$ en numéraire, à MSD Santé Animale, ses antiparasitaires pour chiens Sentinel. Aux termes de l'accord, Virbac a cédé, un ensemble de droits et de titres pour les États- Unis sur Sentinel Spectrum et Sentinel Flavour Tabs. La contrepartie reçue pour la transaction inclut des compléments de prix pour l'acquisition des stocks de produits finis et matières premières.

Chiffre d'affaires cumulé à fin septembre

CHIFFRES CONSOLIDÉS en millions € Neuf mois Chiffre d'affaires 2019 697,3 Chiffre d'affaires provisoire 2020 713,9 Évolution +2,4% Évolution à taux de change constants +5,6% Évolution à taux de change et périmètre constants 1 +6,8%

Évolution par segment

Animaux de compagnie

L'activité animaux de compagnie progresse globalement de +2,2% à taux réels (+3,6% à taux constants et +6,1% hors Sentinel), essentiellement tirée par la croissance des gammes spécialités, petfood, dermatologie et hygiène qui compensent le retrait des gammes vaccins et antibiotiques.

Animaux de production

Le segment des animaux de production affiche également une très belle croissance de +2,5% (+8,2% à taux constants), porté par le secteur des ruminants (+11,2% à taux constants) et le secteur de l'élevage industriel (+3,0% à taux constants); tandis que le secteur de l'aquaculture est en léger retrait (-0,3% à taux constants) en comparaison à la même période de 2019.

3.2 Endettement

L'endettement net du groupe à fin septembre 2020 s'élève à -46.1 millions €, ce qui représente une diminution de 414.5 millions € par rapport à fin 2019. Cet excédent financier s'explique par la vente des produits Sentinel pour 410 millions US$ au mois de juillet à MSD Santé Animale. Hors impact de la cession de Sentinel et à taux de change constants de 2019, le désendettement s'élève à 56 millions € et provient principalement de l'évolution favorable de notre chiffre d'affaires sur la période et de la diminution des dépenses liée à la crise sanitaire.

4. Perspectives

Le secteur de la santé animale a démontré une forte résilience ces derniers mois, ce qui a contribué à limiter l'impact à fin septembre sur notre activité, et nous amène à relever notre perspective annuelle. Nous anticipons à présent un chiffre d'affaires qui pourrait se situer dans une fourchette comprise entre 0% et 3% sur l'année 2020 à périmètre réel (post cession de Sentinel) et à taux constants. Par ailleurs, nous anticipons un impact défavorable des changes sur le chiffre d'affaires d'environ 30 millions € lié à la forte dépréciation des devises de la zone Amérique latine et Asie-Pacifique. Le ratio de «résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d'acquisitions» sur «chiffre d'affaires» devrait, quant à lui, bénéficier de l'impact favorable de l'activité mentionné plus haut ainsi que de l'impact non récurrent lié à la forte diminution des dépenses, et se situer dans une fourchette comprise entre 13% et 15% sur l'année 2020 à périmètre réel et à taux constants.

noter que la cession des marques Sentinel intervenue début juillet, pour lesquelles nous continuerons à fabriquer la présentation Sentinel Spectrum sur notre site américain de Bridgeton, devrait se traduire par une diminution d'environ 55 millions US$ du chiffre d'affaires et d'environ 3 points du ratio d'Ebita 2 sur chiffre d'affaires sur une base pro forma en année pleine. Sur l'année 2020, l'impact sur le ratio d'Ebita sur chiffre d'affaires devrait se limiter à environ 1 point, compte tenu du bon niveau de vente de Sentinel, qui a représenté un chiffre d'affaires de 39 millions US$ au premier semestre.

2Ebita: Current operating profit before depreciations of assets arising from acquisitions.

