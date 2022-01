Virbac : Midcap Partners abaisse son objectif de cours

Midcap Partners abaisse son objectif de cours sur Virbac de 414 à 404,5 euros tout en réitérant sa recommandation Conserver. Le bureau d'études a révisé à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires et de marge opérationnelle courante pour 2022.



Le broker souligne que le groupe évolue sur un marché en croissance plus soutenue (4,5-5%) que par le passé (ou à minima défensif en cas de résurgence de crise sanitaire) qu'il va adresser avec un pipe de lancements consistant sur la période 2021-2024 , lequel consacre les priorités stratégiques du groupe ce qui permettra de bonifier le mix, de surperformer le marché et d'améliorer la profitabilité pour tendre à un objectif de l'ordre de 20% entre 2025 & 2030.