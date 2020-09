Virbac : Rapport financier semestriel_2020.06.pdf

Virbac Rapport financier semestriel2020 Virbac : NYSE Euronext - compartiment A - code ISIN : FR0000031577 / MNEMO : VIRP Direction financière : tél. 04 92 08 71 32 - e-mail : finances@virbac.com - Site : corporate.virbac.com

Rapport semestriel d'activité ÉVÉNEMENTS MAJEURS SURVENUS AU COURS DU SEMESTRE Crise sanitaire de la Covid-19 Le début de l'année 2020 a été marqué par la crise sanitaire de la Covid-19 qui s'est répandue dans le monde entier et qui continue de toucher de nombreuses zones géographiques où le Groupe opère. En fonction de sa durée, de son expansion géographique et des conséquences économiques et sociales en découlant, la crise sanitaire peut avoir un impact significatif sur les activités du Groupe et l'atteinte de ses objectifs. Virbac a mis en place un dispositif de gestion de crise permettant de prévenir et limiter les impacts des événements indésirables sur toutes ses entités. Face à cette crise sanitaire, la priorité du Groupe est de préserver la santé, la sécurité et la sûreté de ses collaborateurs. Les systèmes d'information du Groupe permettent de développer à grande échelle les méthodes de travail flexibles et à distance, et font l'objet des dispositifs de sécurité adéquats. Les politiques de gestion de la supply chain et des stocks, les plans de continuité d'activité des sites industriels permettent d'anticiper les actions nécessaires à la gestion de leurs perturbations. Les relations construites avec les fournisseurs stratégiques du Groupe, les politiques de diversification du sourcing et les plans de continuité opérationnels permettent de limiter les impacts de la crise. La présence globale de Virbac en termes de zones géographiques, catégories de produits et canaux de distribution, la très forte réactivité et la capacité d'adaptation des équipes à travers son modèle d'organisation ainsi que la robustesse de sa situation financière contribuent à sa capacité à faire face aux conséquences économiques de cette crise. Accord de cession des droits américains des marques Sentinel® à MSD Santé Animale Virbac a signé en mai 2020 un accord avec MSD Santé Animale, une division de Merck & Co., Inc., Kenilworth, N.J., USA (NYSE:MRK), en vue de la cession de droits portant sur des produits vétérinaires, actuellement commercialisés par Virbac aux États-Unis sous la marque Sentinel®, pour un prix total d'environ 400 millions US$ en numéraire, et sous réserve des ajustements post-clôture usuels pour ce type d'opération. Ces actifs avaient été acquis début 2015 auprès d'Eli Lilly. Les termes de cet accord prévoient la cession par Virbac d'un ensemble de droits pour les États-Unis sur les marques, autorisations de mise sur le marché, brevets, savoir-faire, et autres actifs, relatifs à deux antiparasitaires pour chiens : Sentinel® Flavor Tabs® et Sentinel® Spectrum®. Dans le cadre de cette transaction, Virbac conservera sa structure commerciale quasiment inchangée et continuera à fabriquer Sentinel® Spectrum® sur son site de Bridgeton, Missouri, pendant les dix prochaines années. Aux États-Unis, Sentinel® Flavor Tabs® et Sentinel® Spectrum® ont généré un chiffre d'affaires d'environ 70 millions US$ en 2019. Au moment de l'acquisition, Virbac prévoyait d'importantes synergies sur les gammes historiques à travers l'accès à de nouvelles grandes cliniques vétérinaires et le doublement de la force de vente. Ces synergies sur les produits historiques ne se sont pas matérialisées en raison de l'interruption temporaire du site de fabrication de Bridgeton, tandis que le nombre de marques dans le segment des antiparasitaires a augmenté au cours des dernières années. La cession de ces marques est une opportunité pour Virbac de désendetter significativement le Groupe. Aux États-Unis, elle permet également à la société de se recentrer sur son portefeuille existant de produits proposés aux cliniques vétérinaires et aux propriétaires d'animaux, et de maximiser son potentiel de croissance, soit de manière organique à travers de futurs lancements, soit par acquisitions. Les impacts financiers de cette cession pour le Groupe, sur le chiffre d'affaires et le résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d'acquisitions ("Ebita"), devraient se traduire par une diminution d'environ 55 millions US$ du chiffre d'affaires et d'environ 3 points du ratio d'Ebita sur chiffre d'affaires sur une base pro forma en année pleine. À noter que l'impact de cette session sur le ratio d'Ebita sur chiffre d'affaires devrait se limiter à environ 1 point sur l'année 2020, compte tenu du bon niveau de vente de Sentinel®, qui a représenté un chiffre d'affaires de 39 millions US$ au premier semestre. Conformément à IFRS 5, les actifs destinés à être cédés ont été présentés sur une ligne dédiée du bilan. À noter que l'activité destinée à être cédée ne répond pas aux critères d'activité abandonnée. 1

Décision de mettre un terme à la production du vaccin leishmaniose Suite à l'arrivée en 2016 d'un nouvel acteur sur le marché, disposant d'un procédé d'injection simplifié par rapport à celui commercialisé par Virbac, le Groupe avait été conduit à revoir à la baisse ses plans d'affaires et à reconnaître des dépréciations de l'Unité Génératrice de Trésorerie (UGT) Vaccin leishmaniose dans ses comptes. Compte tenu du niveau de ventes, qui a fortement baissé ces dernières années, et face à des difficultés techniques rencontrées dans les phases de fabrication, le Groupe a pris la décision, au mois de juin, de mettre un terme à la production de son vaccin contre la leishmaniose. Conformément à IAS 36, les actifs résiduels relatifs à cette UGT ont été totalement dépréciés. La dépréciation a été reconnue dans les comptes en autres produits et charges non courants. En raison de la non-matérialité de cette ligne d'activité, le Groupe n'a pas retenu l'application du critère d'activité abandonnée au sens d'IFRS 5. Interruption de six semaines de la production mondiale de vaccins chiens et chats Suite à une rupture de canalisation souterraine sur le site de Carros, l'atelier de production mondial de vaccins chiens et chats a été arrêté mi-avril et a redémarré ses activités de production début juin et de libération, de façon progressive, à partir du mois d'août, après une remise en état permettant la reprise des fabrications dans les règles Bonnes pratiques de fabrication (BPF). Le groupe a observé une baisse de ses ventes de vaccins sur les six premiers mois de l'année mais il est difficile compte tenu de l'incertitude sur la demande dans le contexte de la Covid-19 d'identifier précisément la part liée à cet incident au 30 juin 2020. ÉVÉNEMENTS MAJEURS POSTÉRIEURS À LA CLÔTURE Cession des droits américains des marques Sentinel® à MSD Santé Animale Le 1er juillet, faisant suite à l'accord de cession signé en mai 2020, Virbac a cédé ses antiparasitaires pour chiens: Sentinel® Flavor Tabs® et Sentinel® Spectrum® à MSD Santé Animale, une division de Merck & Co., Inc., Kenilworth, N.J., USA (NYSE:MRK). La contrepartie reçue pour la transaction s'est élevée à 410 millions US$ en numéraire. Sous réserve des ajustements de clôture usuels, la plus-value de cession se porte à 84 millions US$. Aux termes de l'accord, Virbac a cédé un ensemble de droits et d'actifs pour les États-Unis sur Sentinel® Flavor Tabs® et Sentinel® Spectrum®, et continuera à fabriquer Sentinel® Spectrum® sur son site de Bridgeton, Missouri pendant les dix prochaines années. Réduction de l'endettement financier en US$ Suite à la cession des droits américains des marques Sentinel® et l'encaissement des 410 millions US$, l'endettement net de Virbac est devenu négatif. Les lignes tirées en US$ jusque-là ont donc été remboursées. Par ailleurs, le Groupe conservera la majeure partie de ses lignes négociées et non tirées jusqu'à leur échéance (courant 2022 pour la plupart), maintenant ainsi sa capacité à financer un accroissement éventuel de besoin en fonds de roulement, une opération de croissance externe ou tout autre projet nécessitant un besoin de financement. 2

RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2020 ANALYSE DES DONNÉES CONSOLIDÉES Évolution du chiffre d'affaires Sur l'ensemble du premier semestre le chiffre d'affaires ressort à 478,3 millions € contre 463,7 millions € sur la même période en 2019, soit une évolution globale de +3,1% (+2,4% hors Sentinel®). Hors impact défavorable des taux de change, le chiffre d'affaires est en progression de +5,0% (+4,5% hors Sentinel®). Évolution par segment 2020.06 2019.06 Évolution Évolution à taux réels à taux & périmètre Chiffres consolidés en millions d'euros constants 1 Animaux de compagnie 284,0 270,4 5,0% 5,3% Animaux de production 189,0 186,4 1,4% 5,3% Autres activités 5,3 6,9 -24,2% -19,6% Total 478,3 463,7 3,1% 5,0% 1 L'évolution à taux de change et périmètre constants correspond à la croissance organique hors variation des taux de change, en calculant l'indicateur de l'exercice considéré et celui de l'exercice précédent sur la base des taux de change de l'exercice précédent, et hors variation de périmètre, en calculant l'indicateur de l'exercice considéré sur la base du périmètre de consolidation de l'exercice précédent. Animaux de compagnie Le chiffre d'affaires dans le segment des animaux de compagnie progresse globalement de +5,0% à taux réels (+5,3% à taux constants et +5,8% hors USA), essentiellement tiré par la croissance des gammes antiparasitaires internes et externes, du petfood (anticipation d'achats précédant les augmentations tarifaires et le confinement lié à la Covid-19) et des spécialités, qui compensent le retrait des gammes antibiotiques et vaccins. Animaux de production Le segment des animaux de production croît de +1,4% à taux réels (+5,3% à taux constants), essentiellement porté par le secteur des ruminants (+7,0% à taux constants), grâce à la bonne performance des antibiotiques et des antiparasitaires. L'Aquaculture progresse de 3,8% à taux constants grâce notamment aux antibiotiques avec le lancement de Veterin 80% et aux antiparasitaires. Le secteur de l'élevage industriel (porcs et volailles) est quant à lui stable par rapport à 2019. Autres activités Ces activités qui représentent à peine plus de 1% du chiffre d'affaires du semestre correspondent à des marchés de moindre importance stratégique pour le Groupe et incluent principalement le façonnage réalisé pour des tiers aux États-Unis et en Australie. Évolution géographique 2020.06 2019.06 Évolution Évolution à taux réels à taux & périmètre Chiffres consolidés en millions d'euros constants 1 France 54,1 50,5 7,2% 7,2% Europe hors France 137,5 130,8 5,1% 4,9% Amérique du Nord 77,1 72,9 5,8% 3,1% Amérique latine 78,2 77,2 1,3% 9,3% Afrique & Moyen-Orient 14,8 16,0 -7,0% 4,9% Asie 75,4 75,9 -0,6% 0,1% Pacifique 41,1 40,5 1,5% 6,6% Total 478,3 463,7 3,1% 5,0% 1 L'évolution à taux de change et périmètre constants correspond à la croissance organique hors variation des taux de change, en calculant l'indicateur de l'exercice considéré et celui de l'exercice précédent sur la base des taux de change de l'exercice précédent, et hors variation de périmètre, en calculant l'indicateur de l'exercice considéré sur la base du périmètre de consolidation de l'exercice précédent. 3

