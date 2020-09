Virbac : Résultats semestriels 2020

Résultats semestriels 2020

Résultat opérationnel courant du premier semestre 2020 en forte croissance qui reflète la bonne tenue du chiffre d'affaires et une forte diminution des dépenses dans le contexte de la crise Covid-19

La cession de Sentinel intervenue au 1er Juillet 2020 aura un impact sur les comptes du 2e semestre mais a permis le désendettement du groupe

Grâce à la mobilisation constante des équipes Virbac pour la santé animale et la résilience du secteur, nous observons un chiffre d'affaires au premier semestre de478,3 millions €, en progression par rapport à 2019 de +3,1% (+2,4% hors Sentinel) à taux de change réels et de +5,0% à taux constants (+4,5% hors Sentinel). Toutes les zones sont en croissance à fin juin, reflet de la résilience du secteur et également de stades épidémiques différents en fonction des géographies. L'Europe et l'Amérique latine tirent la croissance du semestre à respectivement +5,7% (+5,5% à taux constants) et +1,3% (+9,3% à taux constants), avec cependant des pays plus affectés par la crise sanitaire (Royaume-Uni et Italie). La zone Asie-Pacifique progresse de +0,1% (+2,4% à taux constants), impactée par une décroissance importante de l'Inde sur la période. Enfin, les Ėtats-Unis affichent une croissance de +5,8% (+3,1% et -2,8% à taux constants hors Sentinel), grâce notamment aux ventes de Sentinel et des gammes dermatologie, hygiène et nutraceutiques. Sur le plan des espèces, l'activité animaux de compagnie progresse globalement de +5,0% à taux réels (+5,3% à taux constants et +4,6% hors Sentinel), essentiellement tirée par la croissance des gammes antiparasitaires internes et externes et du petfood (anticipation d'achats précédant les augmentations tarifaires et le confinement lié au Covid-19), qui compensent le retrait des gammes antibiotiques et vaccins. Le segment des animaux de production affiche également une croissance de +1,4% (+5,3% à taux constants), porté par le secteur des ruminants et l'aquaculture.

Le résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d'acquisitionss'élève à 85,5 millions €, en forte progression par rapport au premier semestre 2019 (66,9 millions €). Cette amélioration de la performance de 3,5 points (3,9 points à taux de change constants) en ratio du chiffre d'affaires, s'explique par trois facteurs principaux : une forte réduction des dépenses liée à la situation du Covid-19, hors comptabilisation des éléments exceptionnels sur le premier semestre de 2019 pour 4,3 millions €, (report de séminaires, congrès, événements, arrêt des déplacements dans de nombreux pays, report de projets et réduction des dépenses marketing, etc...), une forte réduction de nos dépenses R&D liée à des retards et à des décalages de programmes, et enfin à la bonne tenue de nos ventes et une amélioration de notre marge brute avec un mix favorable de nos produits, en particulier une très forte contribution de Sentinel, dont les prix ont été significativement augmentés au 1er février. Ces différents éléments favorables sur le premier semestre, ne se reproduiront pas à l'avenir et joueront même en sens opposé avec une décroissance du chiffre d'affaires attendue sur le deuxième semestre (cession Sentinel, ruptures vaccins), et une accélération de nos dépenses (reprise de l'activité marketing et des programmes de R&D).

Le résultat net courant (résultat net consolidé retraité des charges et produits non récurrents et de l'impôt non courant)s'établit à 53,6 millions €, en progression de 51,0% par rapport au premier semestre 2019. Cette amélioration du résultat net courant s'explique par les raisons données ci-dessus, en particulier la croissance de l'activité et une très forte maîtrise des coûts, qui viennent compenser la reconnaissance d'un complément de dépréciation des actifs du vaccin leishmaniose en raison de l'arrêt définitif de la commercialisation de ce produit, pour un montant net de 3,3 millions €. Á noter que le résultat financier reste stable par rapport à la même période de l'année passée, la diminution de 3,0 millions € du coût de l'endettement financier net étant neutralisée par des effets de change défavorables principalement sur le peso chilien, qui s'est fortement déprécié vis-à-vis de l'euro et du dollar américain.

Le résultat net - Part du Groupes'établit à 47,2 millions €, soit une forte hausse par rapport au premier semestre de l'année précédente (26,4 millions €), tiré par la performance opérationnelle et les éléments partagés plus haut.

Sur le plan financier,notre endettement net se situe à 348,2 millions €, en baisse de 20,2 millions € par rapport au 31 décembre 2019 à taux réels, et de 16,7 millions € à taux et périmètre constants. L'absence de versement de dividendes par Virbac SA au titre du résultat 2019 et un strict contrôle du besoin en fonds de roulement et des investissements ont contribué au désendettement. Nous respectons ainsi le ratio financier (Endettement net/Ebitda), qui ressort à 1,90 versus 4,25 qui était la limite maximale fixée à fin juin 2020 dans le cadre du covenant financier.





Perspectives

Le secteur de la santé animale a démontré une relative résilience ces derniers mois, ce qui a contribué à limiter l'impact à fin juin sur notre activité, et ce malgré le repli anticipé du deuxième trimestre 2020. Pour autant, nous avons encore beaucoup d'inconnues sur l'évolution de la demande dans les pays dans lesquels nous opérons (en particulier dans les principaux pays comme les États-Unis, l'Inde, et le Chili), et également sur les situations de stocks à toutes les étapes de la chaîne de distribution dans les différents canaux. Par ailleurs, nous faisons face également aux incertitudes liées à la situation sanitaire actuelle dans certains pays, entrés plus tardivement en confinement (Brésil, Mexique, Chili, Inde, etc…), et de possibles résurgences ou deuxièmes vagues de Covid-19 dans les prochains mois, qui pourraient conduire à une réduction soutenue et durable de la demande.

Sur le plan des approvisionnements, nous avons réussi à limiter les impacts sur le semestre. Nous ne pouvons exclure cependant de possibles tensions à travers le monde sur la fourniture de certains composants, voire de certains produits sur la deuxième partie de l'année. Notre filiale indienne (3e filiale du Groupe) qui s'approvisionne localement, a dû faire face à des ruptures d'approvisionnement sur le trimestre en raison de la situation complexe du pays aux plans sanitaire et économique, et même si la situation s'améliore nous n'anticipons pas un retour à la normale avant quelques mois.

Sur le plan de la production, nous continuons à opérer sur nos principaux sites avec des contraintes additionnelles (mesures sanitaires). Pour autant, nous avons retrouvé pour ces sites des niveaux d'activité proches de la normale, à l'exception du Chili, qui fonctionne toujours à environ 80%, en raison du plan de prévention Covid-19 nécessitant de ralentir la production. S'agissant de nos stocks, les niveaux d'activité de production, ralentis et sous contraintes au deuxième trimestre, ne nous ont pas permis de conserver des stocks de sécurité pour tous nos produits, et induiront des ruptures sur la deuxième partie de l'année. Enfin, l'arrêt de plus de deux mois de nos productions mondiales de vaccins chiens et chats, engendre des ruptures sur le troisième trimestre qui vont nous impacter sur toute la deuxième partie de l'année.

Compte tenu de ces éléments et de la résilience de notre activité, nous anticipons à ce stade un chiffre d'affaires qui pourrait se situer dans le haut de la fourchette, précédemment communiquée, de -3% à 0% sur l'année 2020 à périmètre réel (post cession de Sentinel) et à taux constants. Par ailleurs, sur la base des taux de change de mi-juillet, nous anticipons un impact défavorable des changes sur le chiffre d'affaires d'environ 25 à 30 millions € lié à la forte dépréciation des devises de la zone Amérique latine et Asie-Pacifique. Le ratio de «résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d'acquisitions» sur «chiffre d'affaires» devrait, quant à lui, se situer dans une fourchette comprise entre 12% et 13% sur l'année 2020 à périmètre réel et à taux constants.

À noter que la cession des marques Sentinel intervenue début juillet, pour lesquelles nous continuerons à fabriquer la présentation Sentinel Spectrum sur notre site américain de Bridgeton, devrait se traduire par une diminution d'environ 55 millions US$ du chiffre d'affaires et d'environ 3 points du ratio d'Ebita1 sur chiffre d'affaires sur une base pro forma en année pleine. Sur l'année 2020, l'impact sur le ratio d'Ebita sur chiffre d'affaires devrait se limiter à environ 1 point, compte tenu du bon niveau de vente de Sentinel, qui a représenté un chiffre d'affaires de 39 millions US$ au premier semestre.

Sur le plan financier, la cession de Sentinel pour un montant de 410 millions US$, génère un endettement net négatif. Les lignes tirées en dollars américains ont été remboursées, et la majeure partie de nos financements, à maturité 2022 pour l'essentiel, ont été conservés pour couvrir d'éventuels besoins en fonds de roulement, des opérations de croissance externe ou d'autres projets.



1Ebita: Current operating profit before depreciations of assets arising from acquisitions (Résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d'acquisitions)

PRÉSENTATION ANALYSTES - VIRBAC

Nous tiendrons une réunion analystes le jeudi 17 septembre 2020 à 15h00 (heure de Paris - CET) dans l'Auditorium Vivaldi du Club Laffitte, 54 rue Laffitte- 75009 Paris (France).

Les participants pourront arriver 15 minutes avant le début de la réunion.

Un webcast (audio+slides) est également disponible pour assister à la réunion via le lien ci-dessous.

Informations pour les participants

Lien d'accès au webcast : https://bit.ly/31AKCjv

Ce lien d'accès est disponible sur le site corporate.virbac.com, rubrique « communiqués financiers ». Il permet aux participants d'accéder au webcast en direct et/ou en archive.

Vous pourrez poser vos questions au format chat(texte) directement lors du webcast, ou après visionnage du replayà l'adresse courriel : finances@virbac.com.

