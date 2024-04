Virbac : acquisition 'stratégique' de Sasaeah au Japon

Virbac annonce l'acquisition de Sasaeah, un acteur majeur de la santé animale au Japon.



Selon Virbac, cette acquisition stratégique apportera la société une position de leader sur le marché des vaccins pour animaux d'élevage au Japon, notamment dans le segment des bovins, et un large portefeuille de produits pharmaceutiques pour toutes les principales espèces.



Issue du regroupement de deux acteurs historiques de la santé animale (Fujita Pharmaceutical Co. Ltd. et Kyoto Biken Laboratories Inc.) sous l'égide d'ORIX Corporation, Sasaeah génère des revenus annuels d'environ 75 millions d'euros, dont environ 50 % proviennent des vaccins.



Les détails et le montant de la transaction n'ont pas été précisés.





