Virbac affine ses objectifs annuels à l'issue du troisième trimestre

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le laboratoire vétérinaire Virbac a affiné mardi plusieurs de ses objectif annuels, après avoir accusé un repli de 0,2%, à périmètre et taux de change constants, de son chiffre d'affaires au troisième trimestre.

Pour 2022, Virbac table désormais sur un ratio de "résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d'acquisitions" compris entre 14% et 15% à taux de change constants.

Le mois dernier, le groupe avait dit viser un ratio de "résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d'acquisitions" avoisinant 15% à taux de change constants.

En parallèle, le groupe a resserré sa fourchette d'objectifs concernant le chiffre d'affaires. La croissance du chiffre d'affaires à taux de change et périmètre constants est maintenant attendue entre 6% et 9%, et non plus entre 5% et 10%.

Pour 2022, le laboratoire vétérinaire vise toujours un désendettement autour de 30 millions euros hors dividendes, à périmètre et taux de change constants.

Ces nouvelles perspectives ont été dévoilées à l'occasion du point d'activité du troisième trimestre.

Au cours du trimestre clos fin septembre, le chiffre d'affaires de Virbac s'est inscrit à 304,9 millions d'euros, en hausse de 5,8% en données publiées par rapport au troisième trimestre 2021. Toutefois, il s'est replié de 0,2% à taux de change et périmètre constants, "dans un contexte, comme anticipé, de ralentissement de la croissance du marché, et en comparaison d'un troisième trimestre 2021 qui avait été exceptionnel", a expliqué Virbac.

Les analystes interrogés par FactSet tablaient en moyenne sur un chiffre d'affaires de 298,3 millions d'euros au troisième trimestre.

Pour les neuf premiers mois de l'exercice 2022, Virbac a dégagé un chiffre d'affaires de 921,2 millions d'euros, en hausse de 12,7% en données publiées et de 7,7% à taux de change et périmètre constants par rapport à la même période de l'exercice précédent.

