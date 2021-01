Virbac : attend une hausse de 3% à 5% de son activité en 2021 après 5,7% en 2020

(Actualisation : consensus des analystes réalisé par FactSet)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le laboratoire vétérinaire Virbac a annoncé mardi avoir réalisé un chiffre d'affaires de 934,2 millions d'euros en 2020, en croissance de 5,7% à taux de change et périmètre constants, son activité ayant progressé de 5,5% dans les animaux de compagnie et de 6,6% dans les animaux d'élevage.

Selon FactSet, les analystes tablaient en moyenne sur un chiffre d'affaires annuel de 931,1 millions d'euros.

"Le chiffre d'affaires au quatrième trimestre s'est élevé à 220,3 millions d'euros, soit une évolution à parités et périmètre constants de +2,6% hors Sentinel (-8,6% à taux de change et périmètre réels) par rapport à la même période de 2019", a indiqué le groupe dans un communiqué. En juillet, Virbac avait finalisé la cession à la société MSD Santé Animale des droits pour les Etats-Unis de ses marques d'antiparasitaires pour chiens Sentinel.

Comme l'avait anticipé le groupe, le ratio de "résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d'acquisitions sur chiffre d'affaires" devrait se situer autour de 14% à taux de change constants et à périmètre réel en 2020. Il bénéficiera de l'effet favorable de l'activité sur l'année écoulée et de l'impact "non récurrent lié à la très forte diminution des dépenses, en lien avec les restrictions sanitaires liées à la Covid-19", a souligné Virbac. L'évolution des taux de change devrait avoir un impact négatif sur ce ratio estimé autour de -0,7 point, a par ailleurs indiqué le laboratoire.

"Sur le plan financier, la cession de Sentinel pour un montant de 410 millions de dollars, génère une situation de trésorerie nette positive", a ajouté le groupe. "Les lignes tirées en dollars américains ont été remboursées, et la majeure partie de nos financements, à maturité 2022 pour l'essentiel, ont été conservés pour couvrir d'éventuels besoins en fonds de roulement, des opérations de croissance externe ou d'autres projets", a indiqué Virbac.

Pour 2021, Virbac anticipe une croissance de son chiffre d'affaires à taux de change et périmètre constants comprise entre 3% et 5% - soit entre 0% et 2% à taux constants et périmètre réel - ainsi qu'un ratio de "résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d'acquisitions" sur chiffre d'affaires qui devrait se situer entre 10% et 12% à taux de change constants.

"Nous amorçons une phase de transition sur la période 2021-2022", a commenté le laboratoire. "Notre niveau de Capex (dépenses d'investissement) pourrait avoisiner 60 millions d'euros par an sur ces deux exercices. Nous restons cependant vigilants à l'évolution de la pandémie dans les prochains mois et aux impacts sur notre activité", a conclu le laboratoire.

