Virbac : baisse de 3% du résultat net semestriel

Virbac publie un résultat net part du groupe en baisse de 3,2% à 75 millions d'euros pour le premier semestre 2023, et un ratio de 'résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d'acquisitions' sur CA en repli de 0,6 point à 18,4% à changes constants.



A 610,5 millions d'euros, le chiffre d'affaires du groupe de santé animale s'est tassé de 1%, mais est resté stable (+0,4%) hors effets de change, favorablement impacté par les augmentations de prix (effet estimé autour de +5%) qui a compensé la baisse des volumes.



Virbac confirme ses prévisions 2023 d'une croissance du chiffre d'affaires à taux et périmètre constants entre 0 et 4% et d'un ratio de ROC avant amortissement des actifs issus d'acquisitions sur CA qui devrait se consolider entre 12% et 13% à changes constants.



