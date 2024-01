Virbac : chiffre d'affaires en hausse de 4,6% en 2023

Virbac publie un chiffre d'affaires de 1247 ME sur l'ensemble de l'exercice 2023, en hausse de 2,5% en publié et à +4,6% à change et périmètre constants.



L'activité annuelle est notamment portée par le record d'activité au quatrième trimestre à 321 ME (soit +9,1% en publié et +10,6% à change et périmètre constants).



Pour ce qui est de l'exercice 2024, Virbac confirme son objectif de croissance du chiffre d'affaires à taux et périmètre constants compris entre 4% et 6% ainsi qu'un ratio de “résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d'acquisitions” (Ebitajusté) sur “chiffre d'affaires” autour de 15% à taux de change constants.



'Nous réaffirmons notre ambition d'atteindre un ratio d'Ebitajusté de 20% à horizon 2030', ajoute Virbac.



