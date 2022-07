Virbac confirme ses objectifs pour 2022 après un bon deuxième trimestre

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le laboratoire vétérinaire Virbac a confirmé mardi prévoir une croissance de son chiffre d'affaires de 5% à 10% en données organiques en 2022, après avoir légèrement dépassé les attentes des analystes au deuxième trimestre.

Au cours du trimestre clos fin juin, le chiffre d'affaires de Virbac s'est inscrit à 298,3 millions d'euros, en hausse de 13,5% en données publiées et de 7,8% à taux de change et périmètre constants.

Selon le consensus établi par FactSet, les analystes tablaient en moyenne sur un chiffre d'affaires de 286 millions d'euros au deuxième trimestre.

Toutes les zones géographiques ont connu une progression soutenue des ventes au cours du trimestre. La croissance a toutefois décéléré en Europe, comme attendu. Le chiffre d'affaires de cette zone a augmenté de 6,2%, grâce principalement à la contribution du Royaume-Uni, de la France et de l'Italie. Aux Etats-Unis, l'activité du laboratoire a progressé de 19,9% à taux de change constants, portée par les lancements de nouveaux produits et les bonnes peformances de la gamme dentaire et dermatologie.

Pour l'ensemble du premier semestre, Virbac a dégagé un chiffre d'affaires de 616,4 millions d'euros, en hausse de 16,4% en données publiées et de 12% à taux de change et périmètre constants.

Le groupe a confirmé ses perspectives pour l'exercice en cours, à savoir une croissance organique de 5% à 10% et un ratio de "résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d'acquisitions" avoisinant 15% à taux de change constants.

Il a également confirmé son objectif de désendettement "autour de 60 millions" d'euros hors dividendes, à périmètre et taux de change constants.

July 19, 2022 12:16 ET (16:16 GMT)