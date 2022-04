Virbac : croissance de 19,3% au premier trimestre

Virbac a réalisé un chiffre d’affaires de 318 millions d’euros lors du premier trimestre 2022, en progression de 19,3% par rapport à la même période de 2021. À parités constantes, la croissance ressort à 16,2% portée par une très bonne performance dans le segment des animaux de compagnie. Cette croissance bénéficie, pour partie, d'un effet de base favorable représentant 2 points de croissance du chiffre d’affaires, expliqué par les nouveaux produits acquis à partir du deuxième trimestre 2021.



Cette croissance est également alimentée dans certains pays par des augmentations de stocks dans la distribution.



" À noter que notre performance réelle est favorablement impactée par l'appréciation de certaines devises notamment le dollar américain, la roupie indienne, et le réal brésilien ", a souligné Virbac.



Forts de la performance du premier trimestre, mais considérant les incertitudes des mois à venir ainsi que la normalisation attendue du marché, Virbac élargit sa perspective de croissance du chiffre d'affaires à taux et périmètre constants à une fourchette comprise entre 5% et 10%.



Le ratio de "résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d'acquisitions" sur "chiffre d'affaires" devrait se consolider autour de 15% à taux de change constants (avec un surinvestissement volontaire en R&D d'environ 1 point en pourcentage du chiffre d'affaires par rapport à 2021).



Le désendettement devrait se situer autour de 60 millions d'euros hors dividendes, à périmètre et taux de change constants.