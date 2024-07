Virbac : croît de 16,2% au 1er semestre et confirme ses objectifs

Virbac publie un chiffre d’affaires du 1er semestre 2024 en hausse de 16,2% à taux de change constants à 703,1 millions d’euros. Le spécialiste de la santé animale précise que son chiffre d’affaires du deuxième trimestre s'élève à 357,4 millions d’euros, en forte progression de 13,1% à taux et périmètre constants. " Nous confirmons nos prévisions révisées ", annonce Virbac, qui anticipe désormais une croissance du chiffre d’affaires comprise entre 7% et 9% ainsi qu’un ratio d’Ebit ajusté autour de 16%.



A périmètre réel et taux de change constants, la croissance du chiffre d'affaires est attendue entre 12,5% et 14,5%. Ses prévisions avaient été rehaussées la semaine dernière.



Sur le plan des espèces, l'activité animaux de compagnie est "en forte progression" de 15,1% à taux de change et périmètre constants, portée par la bonne dynamique des gammes dentaires, dermatologie, petfood et produits de spécialité ainsi que la gamme de vaccins chiens et chats suite à l'augmentation des capacités de production. Le segment des animaux d'élevage affiche une croissance de 7% à taux de change et périmètre constants, "principalement porté par le secteur des ruminants ainsi que la forte progression du segment de l'aquaculture".