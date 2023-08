Virbac : en nette baisse après sa dégradation par Stifel

Virbac (-3,30% à 263,50 euros) est lanterne rouge du marché SRD et de l'indice SBF120 après sa dégradation par Stifel. Le broker est passé d'Acheter à Conserver sur le titre su spécialiste de la santé animale, avec un objectif de cours abaissé de 342 à 293 euros. " Même si Virbac continue de surperformer le marché, le delta de croissance entre Virbac et le marché s'est rétréci au cours des derniers trimestres et le rythme de croissance global du marché a également ralenti " relève-t-il.



"Au premier semestre, la combinaison de moindre volume et d'une forte inflation continuerait de pressurer les marges" affirme Stifel à l'approche des résultats semestriels attendus le 14 septembre.



Le groupe avait lancé un avertissement sur ses résultats annuels début juillet.

Cette année, Virbac anticipe une croissance du chiffre d'affaires à taux et périmètre constants dans une fourchette comprise entre 0% et 4%. Le ratio d'Ebit ajusté devrait quant à lui se consolider dans une fourchette comprise entre 12% et 13% à taux de change constants.



Stifel reste cependant optimiste sur le long terme et prévoit un taux de croissance annuel moyen d'environ 4% sur la période 2022-2026, avec une stabilisation de la marge d'Ebita vers 15% à l'horizon 2026 et légèrement au-dessus de 16% en 2030, "maintenant que la direction a surmonté ses erreurs passées" et "avec des ventes et une rentabilité de retour à des niveaux solides".