Virbac: hausse de 4,9% du résultat net consolidé en 2022

Virbac, spécialiste de la santé animale, publie un résultat net consolidé 2022 en hausse de 4,9% à 121,3 millions d’euros, pour un chiffre d’affaires en hausse de 9,6% à taux de change constants, à 1,2 milliard d’euros. La direction propose la distribution d’un dividende net de 1,32 euro par action contre 1,25 en 2021. Pour 2023, Virbac anticipe un ratio résultat opérationnel courant/ chiffre d'affaires entre 13% et 14% à taux de change constants (contre 15,4% en 2022) , avec une croissance du chiffre d’affaires à taux et périmètre constants entre 4% et 6%.



" Cette dégradation de notre ratio d'EBIT ajusté est principalement le résultat de notre accélération volontaire des investissements en R&D rapporté au chiffre d'affaires depuis début 2022 " affirme la société qui chiffre cette accélération à près de 2 points en pourcentage en 2023 par rapport à 2021 et à près d'1 point par rapport à 2022 :Virbac invoque également es effets attendus de l'inflation en 2023.



"Par ailleurs, notre position de trésorerie devrait rester constante à fin 2023 par rapport à fin 2022, compte tenu des investissements prévus sur la période, estimés autour de 100 millions d'euros de l'accélération de la R&D, et ce hors acquisitions éventuelles" ajoute la société.