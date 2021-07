Virbac : l'activité a bondi de 18,3% au T2, portée par l'Europe et l'Asie-Pacifique

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le laboratoire vétérinaire Virbac a annoncé mardi que son chiffre d'affaires avait progressé de 18,3% au deuxième trimestre, hors Sentinel, les marques d'antiparasitaires pour chiens cédées l'an dernier à MSD Santé Animale, filiale du groupe pharmaceutique américain Merck.

Le chiffre d'affaires de la société s'est ainsi inscrit à 262,9 millions d'euros au trimestre dernier, contre 230,6 millions d'euros au cours de la période correspondante de 2020.

Selon le consensus établi par FactSet, les analystes tablaient en moyenne sur un chiffre d'affaires de 250 millions d'euros.

"A parités et périmètre constants, la croissance ressort à 20% portée par l'exécution de notre stratégie, nos excellentes performances dans toutes les zones géographiques où nous opérons, et l'excellent dynamisme sur les premiers mois de 2021 du secteur de la santé animale (visites chez les vétérinaires, nombre d'adoptions d'animaux de compagnie, rebond sur le segment des animaux de production...)", a commenté Virbac dans un communiqué.

"Notre croissance sur la période est principalement tirée par la performance de l'Europe et de la zone Asie-Pacifique, qui bénéficient d'un effet de base favorable sur le trimestre, et contribuent à environ 80% de la croissance du trimestre", a ajouté le laboratoire vétérinaire.

Sur l'ensemble du premier semestre, le chiffre d'affaires de l'entreprise s'est établi à 529,4 millions d'euros, contre 478,3 millions d'euros pour la même période en 2020.

Virbac a confirmé ses perspectives pour l'exercice en cours, que le laboratoire avait relevées en mai dernier. Il avait alors indiqué qu'il anticipait une croissance de son chiffre d'affaires à taux et périmètre constants comprise entre 10% et 14%, soit entre 7% et 11% à taux constants et périmètre réel. De plus, Virbac avait indiqué tabler sur un ratio de résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d'acquisitions sur chiffre d'affaires "autour de 15%" à taux de change constants.

Par ailleurs, Virbac avait précisé prévoir pour cette année un impact défavorable des changes sur le chiffre d'affaires d'environ 13 millions d'euros lié à la dépréciation des devises.

July 20, 2021