Sixième laboratoire vétérinaire mondial, aux mains de la famille de son fondateur depuis 1968, Virbac vend des antiparasitaires, des vaccins et de la nutrition pour animaux de compagnie et d'élevage dans plus de cent pays. Son premier semestre 2026 affiche une croissance de +7,4% à périmètre et change constants, assez pour viser la borne haute des objectifs annuels. L'essentiel se joue pourtant en arrière-plan : pendant que le numéro un mondial du secteur rabote ses prévisions en invoquant la conjoncture, le sixième relève les siennes sans réclamer la moindre circonstance atténuante.

Les 768 millions d'euros de chiffre d'affaires du semestre représentent une progression de +7,4% à périmètre et change constants, ramenée à +4,0% en publié par un change défavorable. Le deuxième trimestre, à 384 millions d'euros, tient exactement le même rythme, et la décomposition dit d'où vient la croissance : +5,4% de volumes et de mix, +2,0% de prix. Sur un marché de la santé animale qui avance d'environ 5% par an, Virbac fait mieux que son secteur, et le fait en vendant davantage plutôt qu'en facturant plus cher.

Le moteur porte un nom maison, les plateformes Supercharge : mobilité, dentaire, soins auriculaires, des spécialités pour animaux de compagnie qui croissent d'environ +12% à périmètre et change constants, plus vite que le marché et à marge élevée. Elles tirent un segment compagnie, 60% du chiffre d'affaires, en hausse de +10%, complété par le petfood thérapeutique et la montée en puissance de Thyronorm en endocrinologie, dont l'intégration ajoute 1,4 point de croissance au semestre. L'élevage, 40% de l'activité et plus cyclique, avance de +6,7%, porté par les vaccins et la nutrition bovine en Europe, en Amérique latine et en zone IMEA.

L'Europe offre au passage une leçon de mécanique interne : un chiffre d'affaires du premier trimestre resté cloué à 158 millions d'euros, au même niveau qu'un an plus tôt, des contraintes d'approvisionnement ayant freiné la France et la Belgique, puis un deuxième trimestre à +11,6% en organique, l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France en tête, le problème du début d'année ayant été réglé en un trimestre. La Turquie, elle, appelle une réserve : un tiers de la croissance européenne du semestre s'y fabrique et, mesurée à changes constants, cette performance incorpore des hausses de prix que l'inflation locale rend presque automatiques. En bout de carte, le Pacifique encaisse une concurrence agressive en Australie, que compense une saison exceptionnelle d'antimicrobiens bovins en Nouvelle-Zélande.

Ailleurs, on accuse le temps

Le 7 mai dernier, Zoetis, numéro un mondial du secteur avec près de dix milliards de dollars de revenus annuels, publiait un premier trimestre à croissance organique nulle, plombé par un marché américain en repli de 8%, où ses vedettes Simparica Trio et Librela affrontent une concurrence nouvelle et des propriétaires d'animaux devenus regardants sur les prix. La direction a abaissé dans la foulée sa prévision de croissance organique 2026 vers une fourchette de 2% à 5%, en invoquant des vents contraires macroéconomiques persistants, une concurrence intensifiée et un déstockage des distributeurs, avant de lancer un programme d'économies pour tenir le compte de résultat. La sanction a été immédiate : plus de 20% de baisse en avant-Bourse, autour de 91 dollars.

L'arithmétique, posée côte à côte, a quelque chose d'incongru : le plancher de l'objectif de Virbac, +5,5%, dépasse désormais le plafond révisé du leader, +5%, configuration rare dans une industrie réputée récompenser l'échelle.

La comparaison a ses limites, autant les nommer. Le malaise de Zoetis est d'abord américain : son international croît de 10% en organique, au-dessus même du rythme de Virbac, et c'est le marché domestique, environ la moitié de ses ventes, qui cale. Virbac, présent en Amérique du Nord sur des niches où l'on ne croise pas de blockbuster, est mécaniquement à l'abri de ce front ; une partie de l'écart relève donc de la géographie et de la taille des bases plutôt que de la vertu. Il en reste une autre que l'arithmétique n'explique pas : la direction des révisions demeure un choix de gestion, dans un sens à Parsippany, dans l'autre à Carros.

Le trompe-l'œil américain

L'Amérique du Nord de Virbac fournit à ce tableau sa ligne la plus déroutante : +20,7% au premier trimestre, -0,8% au deuxième, pour un cumul de +10,1%. Une lecture rapide y verrait un début de contagion. La séquence s'explique autrement : le premier trimestre avait été gonflé par un stockage chez les distributeurs, le deuxième a encaissé un blocage réglementaire temporaire sur un contrat de façonnage, levé en juillet, et une rupture d'approvisionnement chez un sous-traitant en élevage. Corrigée de ces frictions, la croissance sous-jacente de la zone tourne autour de 10%, sur le terrain même où le numéro un recule. L'explication tient la route, mais elle n'est bonne qu'une fois : répétées au prochain trimestre, les frictions temporaires changeraient de nom. La zone ne pèse que 13% du chiffre d'affaires, mais c'est la plus dynamique du groupe, celle où Supercharge et Thyronorm ont le plus à prouver.

Le style de la maison

Le plus parlant est peut-être que Virbac disposait de son propre stock de circonstances atténuantes et ne s'en est servi d'aucune. Le change lui retire 3,4 points de croissance publiée sur le semestre ; la guerre au Moyen-Orient est expédiée en un paragraphe de communiqué, moins de 0,5% du chiffre d'affaires dans les pays directement à risque, dossier suivant. Là où d'autres auraient bâti un récit défensif, le groupe se contente de resserrer son objectif : une croissance désormais attendue vers +7,5%, au sommet de la fourchette initiale.

Le tempérament doit quelque chose à la structure. Fondée en 1968 à Carros, dans l'arrière-pays niçois, par le vétérinaire Pierre-Richard Dick, jamais sortie du giron familial, l'entreprise parle comme un expert-comptable : des promesses prudentes, des confirmations trimestrielles et, de loin en loin, comme cette fois, l'autorisation de viser plus haut. Quand les actionnaires de référence portent le nom du fondateur, l'horizon se compte en décennies plutôt qu'en trimestres, et le communiqué n'a personne à rassurer dans l'urgence.

La feuille de route court jusqu'en 2030, avec une marge opérationnelle courante ajustée portée à 20% contre environ 17% attendus cette année, et le groupe se donne les moyens de l'exécuter : 125 millions d'euros d'investissements prévus sur l'exercice, pour une génération de trésorerie attendue autour de 80 millions. Le second semestre n'aura rien d'une formalité, la base de comparaison se durcit et la reprise du façonnage américain devra se confirmer ; c'est précisément ce qui donnerait au troisième trimestre l'occasion de transformer la borne haute en relèvement formel, dans la logique d'une direction qui préfère constater avant de promettre. Dans la santé animale version 2026, tenir sa feuille de route est devenu un avantage concurrentiel.