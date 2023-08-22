22 août (Reuters) - Virbac SA:

* VIRBAC LANCE UN PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS PROPRES

* VIRBAC VA RACHETER 100.000 DE SES PROPRES ACTIONS (MOINS DE 1,25% DU CAPITAL)

* OBJECTIF : RÉDUIRE LE CAPITAL DE LA SOCIÉTÉ PAR ANNULATION DES TITRES ACHETÉS

* PRIX MAXIMUM D'ACHAT PAR ACTION : EUR 1.000

* LE MONTANT MAXIMAL ALLOUÉ À LA MISE EN UVRE DU PROGRAMME DE RACHAT EST FIXÉ À 829.587.000 EUROS

* LES ACTIONS RACHETÉES DANS LE CADRE DE CE MANDAT SERONT ENTIÈREMENT ANNULÉES PAR LA SOCIÉTÉ Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)