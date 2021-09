Virbac : le titre grimpe après un relèvement de prévisions

Le titre du spécialiste de la santé des animaux Virbac gagnait près de 14% jeudi matin après avoir relevé pour la deuxième fois en deux mois ses prévisions annuelles.



Vers 10h15, l'action prenait 13,9%, signant au passage l'une des plus fortes progression du marché boursier parisien.



A la faveur de la très bonne tenue de son marché, Virbac a de nouveau relevé ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'exercice 2021.



En l'espèce, le groupe prévoit désormais d'enregistrer une croissance du chiffre d'affaires à taux et périmètre constants comprise entre 14% et 17% (soit entre 11% et 14% à taux constants et périmètre réel).



Début juillet, Virbac avait déjà rehaussé sa prévision de croissance annuelle en déclarant viser une hausse de l'activité comprise entre 10% et 14% cette année.



Sur le premier semestre, son chiffre d'affaires a atteint 529,4 millions d'euros, soit une en progression de 17,9% hors Sentinel (+10,7% à périmètre réel).



Son résultat net courant s'établit pour sa part à 74,4 millions d'euros, en hausse de 38,9% par rapport au premier semestre 2020.



Des chiffres qui confirment le dynamisme du marché de la santé animale et qui tirent l'ensemble des valeurs du secteur à la hausse, le titre Vetoquinol s'inscrivant dans son sillage avec un gain de plus de 5% ce matin à la Bourse de Paris.



