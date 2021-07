Virbac cède le site industriel situé à Magny-en-Vexin (Paris) à Friulchem

Virbac a cédé le site industriel de Magny-en-Vexin à Friulchem, partenaire CMO (Contract manufacturing organisation) de Virbac depuis plus de vingt ans et spécialisé entre autres dans la production d'antibiotiques. Suite à la baisse de la demande ces dernières années, du fait des réglementations visant à limiter l'utilisation des antibiotiques en élevage industriel, et donc pour le type de produits fabriqués à Magny-en-Vexin, cette option vise à préserver l'emploi, la compétitivité du site et des produits.

Dans le cadre de la vision 2030, axée sur des activités en croissance et à plus forte valeur ajoutée, nous avons choisi l'option la plus adaptée pour le site et le maintien de l'emploi, à savoir la cession du site et de l'activité de Magny-en-Vexin au CMO Friulchem. Cette cession s'inscrit dans une vision long terme avec un accord de façonnage sur dix ans qui pourra être étendu. Friulchem ​​pourra rapatrier d'autres productions sur le site de Magny et fabriquer d'autres produits pour le compte de tiers, pour mieux absorber les frais fixes de l'usine, ce qui bénéficiera à Virbac. L'objectif de ce transfert est avant tout d'assurer la pérennité du site, des emplois et de la production, en assurant la compétitivité à long terme des produits pour continuer à servir nos clients, tout en réduisant la complexité de notre empreinte industrielle au niveau global. Nous remercions tous les employés de Magny-en-Vexin pour leur professionnalisme et leur engagement pendant cette période de transition.

L'impact de la cession dans nos comptes sera limité, la contrepartie reçue se situant autour de la valeur nette comptable.