Virbac : confirme ses perspectives 2021 après un exercice 2020 conforme aux attentes

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le laboratoire vétérinaire Virbac a confirmé mercredi ses objectifs financiers pour 2021 après avoir publié des résultats 2020 conformes à ses anticipations.

Pour cette année, comme indiqué en janvier, le groupe prévoit une croissance de son chiffre d'affaires à taux et périmètre constants comprise entre 3% et 5% (soit entre 0% et 2% à taux constants et périmètre réel), ainsi qu'un ratio de "résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d'acquisitions" sur "chiffre d'affaires" qui devrait se situer entre 10% et 12% à taux de change constants.

L'entreprise a vu son résultat net part du groupe bondir à 137,5 millions d'euros en 2020, contre 51,5 millions d'euros un an plus tôt. Le résultat net consolidé s'est envolé de 160,5%, à 141,8 millions d'euros, contre 54,4 millions d'euros en 2019.

Cette forte progression s'explique "principalement par la cession de [la gamme d'antiparasitaires pour chiens] Sentinel, représentant un produit net de 66,5 millions d'euros, ainsi que la bonne performance opérationnelle de 2020", a expliqué le groupe dans un communiqué.

Le résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d'acquisition a augmenté de 5,2% à 128,9 millions d'euros.

Le ratio de résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d'acquisition sur chiffre d'affaires s'est élevé à 13,8% à taux réel, contre 13% en 2019. Ce même ratio a atteint 14,4% à taux constants.

Le groupe tablait sur un ratio de résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d'acquisitions sur chiffre d'affaires autour de 14% à taux de change constants et à périmètre réel en 2020.

"Cette amélioration de la performance de 0,8 points à taux réel et de 1,4 points à taux de change constants en ratio du chiffre d'affaires, s'explique d'une part, par l'excellente tenue de nos ventes [...], et d'autre part, par une forte réduction et un bon contrôle des dépenses liés à la situation de la Covid-19, dont nous estimons l'impact autour de 15 millions d'euros", a expliqué la société dans un communiqué.

Selon le consensus établi FactSet, les analystes tablaient en moyenne sur un résultat net de 77,6 millions d'euros.

Le chiffre d'affaires de 934,2 millions d'euros, en hausse de 5,7% à taux de change et périmètre constants, avait déjà été publié.

Le groupe a par ailleurs réduit son endettement de de 431,8 millions d'euros, lui permettant d'annoncer une trésorerie nette positive de 63,4 millions d'euros à fin 2020, essentiellement grâce à la cession de Sentinel et à l'absence de versement de dividendes en 2020 au titre de l'exercice 2019.

Le dividende devrait faire son retour cette année. Virbac compte proposer à la prochaine assemblée générale des actionnaires la distribution d'un dividende net de 0,75 euro par action au titre de l'exercice 2020.

