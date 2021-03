Virbac : entouré pour un relèvement de broker

Virbac bondit de plus de 7% avec le soutien de Jefferies qui relève son conseil de 'conserver' à 'achat' et son objectif de cours de 220 à 260 euros, estimant que 'le consensus manque de solides fondamentaux dans son activité animaux de compagnie'.



Le broker remonte ses estimations de BPA de 20 à 30% pour refléter une croissance plus forte dans cette activité, et considère que la valorisation actuelle à 12 fois l'EBITDA attendu pour 2021 implique une décote trop large par rapport à la moyenne des pairs (18 fois).



