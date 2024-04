Virbac est spécialisé dans la recherche, la production et la commercialisation de médicaments vétérinaires. L'activité s'organise autour de 2 familles de produits : - médicaments pour animaux de compagnie : anti-parasitaires, vaccins, antibiotiques, anesthésiques, anti-inflammatoires, soins bucco-dentaires, produits ophtalmologiques et dermatologiques destinés aux chiens, chats, chevaux, oiseaux, rongeurs, etc. En outre, le groupe propose des aliments et des puces d'identification électronique ; - médicaments pour animaux d'élevage : anti-parasitaires et antibiotiques destinés aux bovins, ovins, porcins, volailles, etc. La répartition géographique du CA est la suivante : France (15,8%), Europe (24,9%), Asie (17,5%), Amérique latine (16,2%), Amérique du Nord (13,3%), Pacifique (9,7%), Afrique et Moyen Orient (2,6%).

Secteur Produits pharmaceutiques