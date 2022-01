Virbac prévoit une croissance de 5% à 8% de son activité en 2022, après 18,4% en 2021

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le laboratoire vétérinaire Virbac a annoncé mercredi avoir réalisé un chiffre d'affaires de 1,06 milliard d'euros en 2021, en croissance de 18,4% à taux de change et périmètre constants, son activité ayant progressé de 21,5% dans les animaux de compagnie et de 13,4% dans les animaux d'élevage.

Le groupe a ainsi dépassé l'objectif d'une croissance de ses ventes comprise entre 16% et 18% qu'il avait relevé en octobre dernier, à taux de change et périmètre constants et hors impact de la cession de la marque Sentinel intervenue en juillet 2020

Selon FactSet, les analystes étaient toutefois légèrement plus optimistes et tablaient en moyenne sur un chiffre d'affaires annuel de 1,07 milliard d'euros.

"Notre chiffre d'affaires au quatrième trimestre s'est élevé à 246,4 millions d'euros, en forte progression de 11,8% par rapport à la même période de 2020. A parités constantes, la croissance ressort à 10,1% principalement tirée par la remarquable performance de l'Europe, de l'Amérique latine, qui bénéficie notamment du rebond du Chili sur le trimestre, et des Etats-Unis ", a indiqué le groupe dans un communiqué.

Sur le plan de la rentabilité, le groupe a confirmé son objectif d'un ratio de "résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d'acquisitions" sur chiffre d'affaires autour de 16% à taux de change constants pour l'exercice écoulé. "Par ailleurs, notre désendettement devrait se situer autour de 60 millions d'euros à périmètre et taux de change constants", a précisé Virbac. Les résultats complets de l'année 2021 seront publiés le 22 mars prochain.

Pour 2022, Virbac anticipe une croissance de son chiffre d'affaires à taux de change et périmètre constants comprise entre 5% et 8% ainsi qu'un ratio de "résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d'acquisitions" sur chiffre d'affaires qui devrait "se consolider autour de 15% à taux de change constants".

"La crise sanitaire n'a pas eu d'impacts très négatifs sur le secteur de la santé animale jusqu'à présent, mais nous continuons de faire face à des contraintes importantes au niveau de la logistique et de la fourniture de certains intermédiaires, ainsi que plus récemment aux impacts de l'inflation sur nos coûts", a indiqué la société.

