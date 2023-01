Virbac : rebondit grâce à un bon quatrième trimestre et une nouvelle sur la rentabilité

Virbac est aujourd’hui en tête du marché SRD avec une hausse de 5,54 % à 266,5 euro après avoir annoncé hier soir que son chiffre d’affaires annuel a cru de 9,6% à taux de change et périmètre comparables (+14,3% à taux réels), grâce à une activité exceptionnelle enregistrée au quatrième trimestre. Le spécialiste de la santé animale affiche un chiffre d’affaires annuel de 1,216 milliard d’euros, après un dernier trimestre à 294,9 millions, en progression de 19,7% par rapport au dernier trimestre de 2021.



Ce matin Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours de 296 euros : Stifel est également à conserver avec un objectif de cours de 402 euros. Le titre est en baisse de plus de 32% sur un an.



Virbac précise dans son communiqué d'hier qu'au niveau des espèces, le segment des animaux de compagnie " tire fortement la croissance " de ses résultats (+17,7% à taux constants) notamment sur "les ventes de petfood, les spécialités, la gamme dentaire, et les vaccins ", grâce à la résorption des ruptures et des retards de livraisons en décembre. Le segment des animaux de production progresse également (+9,1% à taux constants), porté par " les ventes des produits antiparasitaires et nutritionnels pour les bovins ".



Le groupe salue l'"exceptionnelle performance" du dernier trimestre, " inattendue sur un marché en fort ralentissement ", qui lui permet de " légèrement dépasser le haut de (sa) fourchette de chiffre d'affaires " en 2022. Il anticipe à présent un ratio de "résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d'acquisitions" sur "chiffre d'affaires", autour de 15% à taux de change constants, avec un désendettement autour de 35 millions d'euros hors dividendes, à périmètre et taux de change constants. Ce ratio était anticipé entre 14% et 15% en 2022. Cet objectif avait été réduit en octobre.



Pour 2023, le spécialiste de la santé animale a confirmé ses objectifs d'un ratio de " résultat opérationnel courant, avant amortissement des actifs issus des acquisitions " sur "chiffre d'affaires " qui devrait se situer entre 13% et 14% à taux de change constants, avec une croissance du chiffre d'affaires à taux et périmètre constants attendue entre 4% et 6%.



Par ailleurs, sa position de trésorerie devrait rester constante à fin 2023 par rapport à fin 2022, compte tenu des investissements prévus sur la période, estimés autour de 100 millions d'euros, de l'accélération de la R&D, et hors acquisitions éventuelles.